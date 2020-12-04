Сайт Банка «Левобережный» признан лучшим по информационному наполнению

Лауреаты определены путем народного голосования, контрольных проверок качества и оценки координационного совета, в который входят эксперты финансового рынка.

«Левобережный» определен лидером среди других банков Томской области в номинации «Лучшее информационное наполнение сайта». Церемония награждения самых надежных финансовых организаций региона состоялась 1 декабря. В мероприятии приняли участие зам. губернатора Томской области, начальник департамента финансов Александр Феденёв, а также представители Центробанка, Роспотребнадзора и других областных ведомств.

Всего за номинантов проголосовало порядка 15 тысяч томичей. В результате лауреатами премии стали 9 лучших банков, 2 страховые и 2 инвестиционные компании. По мнению организаторов, премия способствует более осознанному выбору финансовых организаций со стороны населения и улучшению качества оказываемых услуг, повышению клиентоориентированности со стороны бизнеса.

Напомним, в 2019 году Банк «Левобережный» (ПАО) тоже был награжден в Томской области дипломом за лучшее информационное наполнение сайта, а в 2018 году одержал победу в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц». Также два года назад банк стал обладателем гран-при премии в Новосибирской области и победил сразу в трех номинациях – «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц», «Самая удобная банковская карта» и «Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса».

Премия «Финансовый престиж» проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Министерства финансов РФ в рамках повышения финансовой грамотности населения. Была учреждена в Томской области, а с 2015 года приобрела статус межрегиональной.

Фото: пресс-служба банка