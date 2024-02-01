Гостеприимство из будущего

Гостиничная индустрия пока отстает по уровню цифровизации от других сфер. Использование новых технологий и искусственного интеллекта – это закономерный этап развития отелей, считает Евгений Чуланов, директор департамента информационных технологий АО «Рублёво-Архангельское». Такая трансформация отвечает растущим запросам клиентов, особенно молодых. Они привыкли к удобным и современным технологиям в других сферах жизни: например, онлайн-шопингу и заказу еды. Логично, что и при отдыхе в отелях они ждут щедрой порции технологий и определенного уровня комфорта и обслуживания.

— Теперь и у гостей отелей появился обученный виртуальный дворецкий, — рассказал Евгений Чуланов.

Внедрение системы «умный дом» позволит отелям уменьшить нагрузку на персонал, снизить расходы и сделать пребывание каждого гостя персонализированным, учитывая его предпочтения и потребности. Готовое решение может быть внедрено как в пятизвездочный отель, так и в хостел.

— Гости отмечают эти удобства в отзывах, поэтому для отелей это отличная возможность повышения привлекательности и лояльности, — отмечает Екатерина Гельфанд, начальник управления технологий умного дома SberDevices.

Курорт Сбера «Манжерок» стал первым масштабным проектом в России, где внедрено комплексное решение «умного дома».