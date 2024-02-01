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На месте старейшего ДК обустроят зеленую зону в Новосибирске

  • 01/02/2024, 17:01
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На месте старейшего ДК обустроят зеленую зону в Новосибирске
Подробности проекта неизвестны.

На левом берегу Новосибирска появится зеленная зона. Она будет вместо старейшего в городе дома культуры.

— На месте ДК имени Клары Цеткин будет зеленая зона. Здание расположено на улице Котовского, 19 в Ленинском районе, — рассказал Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств, на заседании по подведению итогов работы.

Однако больше никаких подробностей о проекте пока нет.

Напомним, что новосибирцам предложат решить, какой из парков и скверов получит субсидию на благоустройство в 2025 году. Всего будет предложен выбор из 8 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, когда завершат благоустройство сквера в Новосибирске.

Фото: Freepik — evening_tao

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : старейший ДК зеленая зона ДК имени Клары Цеткин


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