На месте старейшего ДК обустроят зеленую зону в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска появится зеленная зона. Она будет вместо старейшего в городе дома культуры.

— На месте ДК имени Клары Цеткин будет зеленая зона. Здание расположено на улице Котовского, 19 в Ленинском районе, — рассказал Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств, на заседании по подведению итогов работы.

Однако больше никаких подробностей о проекте пока нет.

Напомним, что новосибирцам предложат решить, какой из парков и скверов получит субсидию на благоустройство в 2025 году. Всего будет предложен выбор из 8 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, когда завершат благоустройство сквера в Новосибирске.