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Государственные программы по поддержке МСП в действии

  • 18/04/2019, 16:00
Кредитные программы предполагают возможность кредитования как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Банк АкцептНа начало апреля Банк Акцепт заключил кредитные договоры по Программе 8,5 Минэкономразвития РФ на сумму более 86 млн. рублей, и по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП на сумму более 196 млн. рублей.

Льготными программами кредитования пользуются, в основном, предприятия обрабатывающих производств, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, предприятия, осуществляющие деятельность в области здравоохранения.

Кредитные программы предполагают возможность кредитования как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, в том числе и коммерческую ипотеку с предоставлением в залог приобретаемой недвижимости.

Так, например, в Банке Акцепт (АО) воспользовались Программой 8,5 для расширения бизнеса такие предприятия Новосибирска как ООО «Лессан» — производитель светодиодной продукции; ООО «Мобильные стенды » — компания по производству и продаже выставочного оборудования; ООО «Сибевровэн» — завод по производству автофургонов.

Напомним, что Программа 8,5 предполагает кредитование предприятий МСП в приоритетных отраслях экономики по ставке 8,5% годовых. По Программе стимулирования субъектов МСП, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с ЦБ РФ кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей предоставляются по ставке 9,6% годовых, остальным предприятиям по ставке 10,6% годовых.

Фото: пресс-служба банка

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