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Новосибирская область лидирует в округе по объему платных медицинских услуг

В 2018 году населению региона оказано услуг на 17,2 млрд рублей.
  • 18/04/2019, 15:26
Новосибирская область лидирует в округе по объему платных медицинских услуг

В Новосибирской области по итогам года объем платных медицинских услуг, оказанных населению, составил 17,2 млрд. рублей, увеличившись на 6,2% к объему 2017 года. В структуре платных услуг медицина на текущий момент составляет 11% от общего объема платных услуг, оказанных населению, сообщает консалтинговая компания R-аналитика.

Отмечается, что Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе по объему платных медицинских услуг. По сравнению с Красноярским краем, находящимся на втором месте, объем платных медицинских услуг Новосибирской области превосходит Красноярский край в 2 раза.

На 1 января 2019 года количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг в области, составило 1906 предприятий (+81 предприятие по сравнению с началом 2018 года). По формам собственности они подразделяются на государственную и муниципальную — 17,6%, частную — 77,5%, смешанную — 0,1%.

Наибольший рост цен за 2018 год на платные медицинские услуги произошел в стоматологии. Стоимость удаления зуба под местным обезболиванием возросла на 13%, лечение кариеса на 15%.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic

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