Государственный академический театр Вахтангова представляет в Новосибирске спектакль «Война и мир»

Спектакль «Война и мир», поставленный Римасом Туминасом к 100-летию Вахтанговского театра, был признан публикой и театральной общественностью одним из самых ярких событий театрального сезона 2021/2022. Его премьера состоялась 8 ноября 2021 года.

Сценограф – Адомас Яцовскис, хореограф – Анжелика Холина, художник по костюмам – Мария Данилова, композитор – Гиедрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры «Войны и мира» Пускунигис включил фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса как дань светлой памяти маэстро.

В спектакле играют артисты всех поколений вахтанговцев, среди которых: народные артисты России Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Юрий Шлыков, Евгений Карельских; заслуженные артисты России Анна Дубровская, Ольга Чиповская, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Мария Волкова; ведущие молодые актеры Ольга Лерман, Екатерина Крамзина, Мария Бердинских, Яна Соболевская, Юрий Поляк, Павел Попов, Денис Самойлов, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров и другие.

Премьера «Война и мир» буквально обрушила на театр лавину восторга публики, критики, социальных сетей. Постановку увидели не только зрители Москвы, но и Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Ясной Поляны (в рамках фестиваля «Толстой»).

Римас Туминас:

«Для правильного прочтения Толстого следует понимать слово „мир” как вселенную, как человечество. Но есть еще и выражения „молиться всем миром”, „иди с миром”, „живи с миром”… Богатство толкования этого слова бесконечно, и у нас оно в каждой сцене имеет свою интонацию, свой смысл. Спектакль требует элегантности, простоты. Раньше мы нагружали себя бутафорией, сейчас нам ничего не нужно. Все будет чище. Лишь пустое пространство и актер. У нас огромная стена на сцене, на которой ничего нет, но в ней свои смыслы, и зритель их сам прочитывает в своем воображении, дополняя игру актера. Все заменяют световые потоки, высокое актерское понимание судеб, истории. И понимание театра – что мы делаем. Какие сигналы мы подаем сегодняшнему театру? Как мы сами понимаем театр? Ведь современность театра – в способе мышления. Надо играть идею – идею Пьера, идею Андрея. Это подход актера к персонажу, к роли, познание, размышление… И мне нравится, что на репетиции как-то все размышляют по поводу текста, по поводу эпохи, по поводу нравов, культуры и по поводу театра нынешнего дня. Сегодняшней нашей жизни».

3 ноября в 18.30, 4, 5, 6 ноября в 16.00 пройдут гастроли Государственного академического театра имени Вахтангова на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Новосибирцы увидят спектакль «Война и мир» по роману Льва Толстого в постановке Римаса Туминаса.

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в рамках празднования 85-летия Новосибирской области.

Возраст: 16+