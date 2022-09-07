Пчеловодов предлагают обязать выращивать медоносные культуры

Форс-мажор

— В этом году пчеловоды области понесли существенные потери. Они написали письма во многие инстанции в связи с массовой гиблью пчел, и в итоге вся переписка вернулась в наше управление, — сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области Александр Баев. — Первое обращение к нам поступило 28 июня. На 6 сентября зарегистрированы 98 обращений из 11 районов области.

По результатам проведенных мероприятий управление ветеринарии установило, что поля, где наблюдалась массовая гибель пчел, обрабатывались пестицидами 1 класса опасности (самая высокая опасность для пчел). Обработка проводилась на таких культурах, как рапс, пшеница, горох, морковь, горчица.

— По данным Новосибирскстата, численность пчелосемей в регионе — 24 тысячи. Из них в сельхозорганизациях — 608, в КФХ и ИП — 814, в ЛПХ — более 22,7 тысячи. То есть 94% пчелосемей находятся у частников. Однако расчетная численность пчелосемей во всех хозяйствах области, по экспертным оценкам, может составлять до 80 тысяч. Валовой сбор меда составляет свыше 2 тысяч тонн в год, — пояснил министр. — При этом только 726 пасек имеют ветеринарные паспорта.

В Минсельхоз Новосибирской области в 2022 году поступили уже 103 обращения. Для сравнения: в 2020 году 4, в 2021-м — 2. Из 103 пасек где погибли пчелы, только 30% были легализованы. Глава ведомства Евгений Лещенко отметил, что участников такого сегмента экономики, как пчеловодство, сейчас сложно учитывать. Официально в регионе работают 30 хозорганизаций, 11 КФХ и ИП и более 4 тысяч ЛПХ. При этом, по его словам, по ЛПХ данные существенно разнятся в зависимости от источника.

Председатель комитета по АПК Заксобрания Денис Субботин обратил внимание коллег на то, что погибли 2% от официального количества пчелосемей в области. Хотя химикатами обрабатывают все поля.

— Остальным пасечникам как-то удается решить этот вопрос. Они находят общий язык с сельхозпроизводителями и нормально работают. Может, остальным стоит у них поучиться, — поинтересовался депутат.

Ни при чем

В то же время, по словам Александра Баева, все препараты, которые были обнаружены в земле и растениях в ходе проверки, официально состоят в реестре и разрешены для применения в РФ, то есть по группе пестицидов при обработке полей аграрии не допустили никаких нарушений, которые могли бы привести к массовой гибели пчел.

— Главная причина обработки полей данными препаратами — массовое распространение в текущем году вредителя крестоцветных культур — капустной моли. Бороться с этим паразитом препаратами 2,3 и 4 групп в растениеводстве бесполезно. Он погибает только при обработке препаратами 1 класса опасности, — заявил Баев.

Кто виноват в массовой гибели пчел?

По мнению экспертов управления ветеринарии, основной причиной массовой гибели пчел можно назвать неполную базу размещения пасек, а также недостаток коммуникации между сельхозпроизводителями и пасечниками.

Представитель реготделения общероссийского народного фронта Александр Белкун уверен, что в массовой гибели пчел виноваты сами пчеловоды.

— Мы проводили несколько круглых столов, разбирали эту проблему. Пострадали те, кто разместил свои пасеки ближе к рапсовым полям, чтобы собрать побольше меда. У тех, кто был в лесной зоне, — ничего не случилось. — добавил он. — Проблема в том, что пчеловодство у нас любительское. Они не хотят ходить на обучающие семинары, легализовываться, работать в системе.

Евгений Лещенко также назвал ключевые проблемы, препятствующие развитию отрасли пчеловодства в 2022 году:

— обеспечение безопасности сохранности пасек и продукции пчеловодства,

— неурегулированная ответственность сельхозпроизводителей при использовании средств защиты растений,

— отсутствие сертифицированной лаборатории для исследования продукции пчеловодства на наличие пестицидов,

— неурегулированные отношения между пчеловодами и аграриями.

Кстати, в Россельхознадзоре не исключают, что прецеденты с массовой гибелью пчел повторятся в следующем году.

Что делать?

Александр Баев напомнил, что с этого года все сельхозпредприятия, использующие в своей работе пестициды и агрохимикаты, должны зарегистрироваться в системе «Сатурн».

— Сейчас мы не знаем, кто и какие группы пестицидов, химикатов использует. Хозяйства могут сказать, что закупили одно, а использовать совсем другие. Система «Сатурн» позволит учесть, кто и какие виды агрохимикатов приобретал, в каком объеме, где применял, как утилизировал, — пояснил он.

На сегодняшний день в системе зарегистрировались 30 сельхозпредприятий. Остальные участники отрасли никак не отреагировали. Александр Баев предупредил, что в будущем за отсутствие регистрации придется отвечать в рамках федерального законодательства. Само ведомство в 2021 году отправило 480 уведомлений о необходимости постановки на учет, в этом — 240.

Евгений Лещенко рассказал, чтобы исключить повторение ситуации с массовой гибелью пчел, министерство поручило управлению ветеринарии провести расчет оборудования для лаборатории по анализу продукции пасек. Кроме того, решено в каждом муниципальном образовании региона создать рабочие группы по развитию пчеловодства. В их задачи будет входить выстраивание конструктивного взаимодействия между сельхозпредприятиями и пчеловодами.

— Мы, в свою очередь, рекомендуем пчеловодам получить ветпаспорта, а также сформировать карты маршрутизации, чтобы сельхозпроизводители знали, в какие локации вы планируете устанавливать ульи, и предупредили вас перед обработкой полей. Без этого конструктивной диалог наладить не удастся, — предупредил министр. — Кроме того, рекомендуем аграриям провести учебу для специалистов по соблюдению норм и правил использования и хранения химических и биологических средств защиты растений.

Он также сообщил, что на министерство вышел ряд руководителей пчеловодческих хозяйств, в том числе экс-министр социального развития Сергей Пыхтин, с предложением запретить аграриям применять средства защиты растений 1 и 2 класса опасности. Лещенко считает, что федеральное ведомство вряд ли его поддержит, но регион выйдет с таким предложением на Минсельхоз РФ.

Денис Субботин предложил проработать механизм господдержки страхования пчеловодов от рисков массовой гибели пчел при химобработке полей, но только тех, кто официально зарегистрирован и соблюдает меры безопасности при размещении ульев. Он подчеркнул, что аграрии не смогут отказаться от обработки культур.

Александр Белков предложил Минсельхозу все-таки привлекать пчеловодов на обучающие семинары, а также рассмотреть возможность обязать пчеловодов иметь земли, где они могли бы сами производить медоносные культуры, как прописано в учебниках по пчеловодству.

Ранее редакция сообщила что Институт генетики и цитологии СО РАН совместно с агрохолдингом создадут генетический селекционный центр в Черепаново.