Госуслуги напомнят о штрафах ГИБДД

Уведомления о штрафах по линии ГИБДД или так называемые «письма счастья для водителей» их адресаты смогут получать посредством портала «Госуслуги». Для этого сам проштрафившийся должен зайти на портал и поставить отметку, что готов получать исключительно в электронном виде. По информации министерства цифрового развития Новосибирской области, перевод одного человека с бумажных уведомлений на электронные удешевляет себестоимость рассылки в 8 раз. Сейчас электронных адресатов «штрафников» — 40% от общего числа, в перспективе — доведение данного показателя минимум до 70%.

По словам министра Сергея Цукаря, с переводом части «писем счастья» в электронный вид областной бюджет уже сэкономил 120 млн руб. В то же время почтовым организациям, выполнявшим доставку «традицонных» бумажных уведомлений, было выплачено за минувший год 190 млн руб. бюджетных средств.

— Мы проанализировали законодательство с точки зрения возможно ли вообще уведомлять только в электронном виде, — сообщает глава министерства. — Учитывая разные категории граждан, к 100% мы в любом случае не приблизимся, но 70-80% — это адекватное значение, на которое будем выходить. Мы запустим через Нешумова Сергея Игоревича (Руководитель департамента информационной политики губернатора и правительства области. — Ред.) и районные газеты уведомления, чтобы и в районах люди знали о такой возможности.

Напомним, что в конце 2021 года Сергей Цукарь в ходе пресс-конференции в ТАСС анонсировал практически полное вытеснение цифровыми сервисами услуг, получаемых очно жителями Новосибирской области в государственных организациях. В частности, озвучивались 5 новых сервисов, охватывающих жизнь граждан буквально от появления на свет до ухода из жизни: получить свидетельства о рождении ребенка или копии свидетельства о смерти родственника непосредственно из дома. Еще один блок новшеств связан с организацией медобслуживания населения. Во-первых, «подтягивание» справки о заболеваемости ребенка в систему «Электронная школа». Во-вторых, это сервис «цифровой рецепт».

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