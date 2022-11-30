Новые правила ждут новосибирских автомобилистов в 2023 году

Меньше документов

По данным сайта объясняем.рф, с 1 марта не нужно иметь при себе заключения о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством при сдаче экзаменов на права. Сотрудники ГИБДД получают эту информацию в электронном виде напрямую от Минздрава России.

Следует отметить, что это касается только бумажной версии документа. Посетить всех необходимых врачей перед экзаменом все же придется. Те, кто придет на экзамен в первые дни после вступления изменений в силу, лучше перестраховаться и взять бумажный вариант с собой.

Перечень причин для недопущения к экзамену в ГИБДД

Так, права получить не смогут те, у кого истек срок действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо завершился срок действия медицинского заключения, а также те, кто не пришел на экзамен или для получения водительского удостоверения.

Новые основания для изъятия водительского удостоверения

ГИБДД аннулирует права, если они выданы на основании поддельных документов или с нарушением правил.

Кроме того, если у водителя появятся противопоказания или ограничения к управлению транспортным средством, права будут тут же аннулированы. Мера коснется и тех автолюбителей, которые не явятся на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование после аннулирования их медицинского заключения.

Замена штрих-кода на QR-код

С 1 марта на оборотную сторону водительского удостоверения больше не будут наносить штрих-код. Это связано с тем, что в настоящее время инспекторы ГИБДД не используют его для считывания информации с документа.

В то же время эксперимент по использованию электронного водительского удостоверения будет продолжен.

Напомним, что в этом году, с 1 октября, автомобилисты вправе предъявить инспекторам ГИБДД вместо бумажных прав специальный QR-код, который получают через приложение «Госуслуги. Авто».

При этом уточняется, что пока это лишь эксперимент, и предпочтительнее все-таки иметь при себе оригинал водительского удостоверения.

Автоматическая пролонгация действия прав

C апреля текущего года все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продляются еще на три года, поэтому менять их пока не надо. Отмечается, что штрафовать обладателей таких документов не будут, так как все изменения уже отражены в базе ГИБДД, и инспекторы видят, что права продолжают действовать.

Однако, если водитель поедет за границу и там планирует управлять автомобилем, то права все же придется обновить. А для вождения в некоторых государствах еще и важно оформить международное водительское удостоверение.

Ранее редакция сообщала, что водителей ждут новые штрафы.

Фото: pixabay.com — oknesanofa