Рекламодателям

Проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам

  • 18/01/2023, 15:16
Автор:
интеллектуальная транспортная система
Это может привести к тому, что федеральное финансирование проекта будет свернуто.

Введение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирске переносится на срок до 1 марта, взамен ранее обозначенного срока до начала 2023 года. Об этом со ссылкой на мэрию сообщил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике сообщил председатель комитета Валерий Ильенко.

Мы неоднократно на этом вопросе останавливались, заявил председатель комитета. Со стороны мэрии были даны заверения, что до 31 декабря всё будет сделано. Тем не менее, в связи с плановым финансированием ставите дату 1.03.2023 года. Если до 1 марта не будет исполнен контракт, то будут финансовые потери. Просим подтвердить до февраля проведение конкурсных процедур.

Что касается ИТС, реализуемых в масштабах области по линии регионального казённого учреждения «Центр организации дорожного движения», то, как следует из доклада Ильенко, первый этап внедрения ИТС по контракту выполнен и оплачен в полном объёме. В рамках этого этапа выполнена установка программно-аппаратного комплекса, защиты информации для защищённой сети ГКО НСО ЦОДД. В конце 2022 года произведена оплата на сумму 1,3 млрд. Исполнение первого этапа контракта на сумму 258 млн из средств федерального бюджета выполнено в полном объёме. Второй этап планируется к выполнению до начала ноября. Срок исполнения второго этапа контракта (120 млн) с 1 января до 1 ноября 2023 года. В 2023 году в рамках второго этапа реализации контракта ГКУ НСО запланирована установка 29 комплексов периферийного оборудования и внедрение модулей конфигурации сценарных планов управления движения, подсистема обеспечения приоритетного проезда.

В то же время напомним, что, по данным областной Контрольно-счётной палаты, внедрение интеллектуальных систем и на региональном уровне шло не очень гладко. В октябре, по результатам проведённой проверки аудиторы палаты отмечали, что объема средств, предусмотренных на 2022-2024 годы, недостаточно для создания интеллектуальной транспортной системы в объеме технорабочего проекта. Недофинансирование составляет 4,4 млрд рублей. В бюджетах муниципальных образований Новосибирской агломерации лимиты на финансирование этих работ не были предусмотрены. В 2020-2021 годах на создание ИТС в региональный бюджет поступали из федерации 310 и 80 млн рублей, которые Минтранс в итоге вернул в федеральный бюджет. По данным КСП, в допсоглашении, подписанном Минтранс РФ и региональный Минтранс в марте 2022 года, из показателей эффективности для получения льгот исключено внедрение в области ИТС.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты потребовали у правительства региона обосновать места размещения аппаратов фото- и видеофиксации или отказаться от аренды почти 300 новых комплексов.

Фото Gensa Gensa

521

Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : федеральное финансирование интеллектуальная транспортная система депутаты


Спецоперация на Украине

Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Инвестиции в туризм

Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири

За год институт развития планирует добавить в портфель еще 15-25 проектов.
Читать статью >>
кластер Обские парки

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

Оформление проекта намечено на 2024 год.
Читать статью >>
штрафы ГИБДД

Госуслуги напомнят о штрафах ГИБДД

Если автолюбитель согласится получать их в электронном виде.
Читать статью >>
уголовное дело на рынке вывоза мусора в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством на «мусорном» рынке

Пока речь идет о «неустановленных лицах из числа руководителей» регоператора.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири

18/01/2023, 18:30

В Красноярске теперь можно зарядить электромобиль

18/01/2023, 18:03

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

18/01/2023, 17:47

С нового года из Новосибирской области приставы выдворили уже 13 мигрантов

18/01/2023, 17:34
Популярное

Бизнес требует возврата средств, выплаченных за льготы граждан

18/01/2023, 17:40

Володин предложил ввести обязательное условие для участия в выборах и занятия госдолжностей — службу в армии

18/01/2023, 14:36

Депутаты Госдумы отказали россиянам в ежегодных выплатах по 10 тысяч рублей на детей к началу учебного года

18/01/2023, 13:33
Новости компаний

Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

18/01/2023, 17:31

ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

18/01/2023, 17:29

Продажи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в 2022 году превысили 29 млрд рублей

18/01/2023, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска