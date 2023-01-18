Проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам

Введение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирске переносится на срок до 1 марта, взамен ранее обозначенного срока — до начала 2023 года. Об этом со ссылкой на мэрию сообщил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике сообщил председатель комитета Валерий Ильенко.

— Мы неоднократно на этом вопросе останавливались, — заявил председатель комитета. — Со стороны мэрии были даны заверения, что до 31 декабря всё будет сделано. Тем не менее, в связи с плановым финансированием ставите дату 1.03.2023 года. Если до 1 марта не будет исполнен контракт, то будут финансовые потери. Просим подтвердить до февраля проведение конкурсных процедур.

Что касается ИТС, реализуемых в масштабах области по линии регионального казённого учреждения «Центр организации дорожного движения», то, как следует из доклада Ильенко, первый этап внедрения ИТС по контракту выполнен и оплачен в полном объёме. В рамках этого этапа выполнена установка программно-аппаратного комплекса, защиты информации для защищённой сети ГКО НСО ЦОДД. В конце 2022 года произведена оплата на сумму 1,3 млрд. Исполнение первого этапа контракта на сумму 258 млн из средств федерального бюджета выполнено в полном объёме. Второй этап планируется к выполнению до начала ноября. Срок исполнения второго этапа контракта (120 млн) — с 1 января до 1 ноября 2023 года. В 2023 году в рамках второго этапа реализации контракта ГКУ НСО запланирована установка 29 комплексов периферийного оборудования и внедрение модулей конфигурации сценарных планов управления движения, подсистема обеспечения приоритетного проезда.

В то же время напомним, что, по данным областной Контрольно-счётной палаты, внедрение интеллектуальных систем и на региональном уровне шло не очень гладко. В октябре, по результатам проведённой проверки аудиторы палаты отмечали, что объема средств, предусмотренных на 2022-2024 годы, недостаточно для создания интеллектуальной транспортной системы в объеме технорабочего проекта. Недофинансирование составляет 4,4 млрд рублей. В бюджетах муниципальных образований Новосибирской агломерации лимиты на финансирование этих работ не были предусмотрены. В 2020-2021 годах — на создание ИТС в региональный бюджет поступали из федерации 310 и 80 млн рублей, которые Минтранс в итоге вернул в федеральный бюджет. По данным КСП, в допсоглашении, подписанном Минтранс РФ и региональный Минтранс в марте 2022 года, из показателей эффективности для получения льгот исключено внедрение в области ИТС.

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