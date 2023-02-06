Госзаказ и поддержка научных разработок: губернатор определил вектор научно-технического развития Новосибирской области

Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами регионального Правительства. В преддверии Дня российской науки с докладом об организации поддержки отраслевых научно-технических проектов на совещании выступил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Ранее губернатор неоднократно давал установку на необходимость донастройки многочисленных мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для стимулирования внутренних научно-технологических разработок и внедрения их в производство.

— Должен быть достигнут синергетический эффект за счёт развития внутрирегиональной кооперации – это даст дополнительный толчок росту экономики Новосибирской области, — заявил Андрей Травников.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России, в ноябре 2022 года был сформирован национальный рейтинг научно-технологического развития регионов, в котором Новосибирская область вошла в число лидеров и заняла 6-е место. Согласно тому же поручению, все регионы должны разработать свои программы научно-технологического развития – наряду с реализацией национального проекта «Наука и университеты».

Помимо традиционных направлений по реализации научно-технологической политики и формированию инновационной экономики, в программе появились новые: приоритетные производственные проекты и научно-технологическое развитие отраслей. Заказчиком в этих вопросах являются отрасли, именно они формируют проблематику.

В 2022 году, учитывая масштаб задач, связанных в том числе и с санкционными решениями, акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов. Вадим Васильев подчеркнул: важно, чтобы исследования и разработки, поддержанные миннауки, были направлены на решение отраслевых задач, а после исполнения не ложились на полку в виде отчётов, а были востребованы бизнесом.

В 2022 году объём финансирования по программе составил более 850 млн руб., в 2023 году объём финансирования увеличен практически в 1,3 раза. Заметно увеличено финансирование коммерциализации проектов (до 170 млн руб.).

Фото с сайта правительства Новосибирской области