Лидером в Сибири по занятию спортом в зале стала Республика Тыва

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за 2022 год количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций в России выросло на 1 млн человек, или на 6,8%. Однако это лишь пятая часть тех, кто прекратил системные занятия спортом в 2021 году. В то же время тренировки дома или на улице в 2022 году забросили 5 млн человек.

В Сибирском федеральном округе занимаются спортом в зале (доля от всего населения 3-79 лет) в 2022 года: Республика Тыва – 14,2% (201% прирост за год), Иркутская область – 12,6% (22,4% прирост за год), Томская область – 12,2% (6,1% прирост в год), Омская область – 10,4% (5,6% прирост в год), Алтайский край – 9,8% (4,4% прирост за год), Кемеровская область – 9,8% (31,6% прирост в год), Новосибирская область – 9,8% (4,8% падение в год), Республика Хакасия – 9,1% (32,7% прирост за год), Республика Алтай – 8% (102% прирост за год), Красноярский край – 6,6% (30,8% падение за год).

За последние годы именно в пандемийном 2020 году интерес российского населения к спорту был максимальным: о систематических походах в спортзал заявляли 14,3% жителей страны, кроме того, 23,6% тренировались дома или на улице. В 2021 году, по мере снятия карантинных ограничений и возрождения всех допандемийных видов досуга, тяга к физической активности у россиян несколько снизилась. В итоге спортзалы опустели на четверть, или на 5,1 млн человек, самостоятельные тренировки приостановили 3,7 млн человек.

В 2022 году количество занимающихся вне зала сократилось еще на 17,9%, или на 5 млн человек, до 23,4 млн. Зато постоянная аудитория фитнес-клубов выросла на 6,8%, или на 984 тыс. человек, до 15,4 млн.

– Этому могло способствовать введение налогового вычета на спорт, кроме того, в условиях снижения платежеспособного спроса многие фитнес-клубы постарались сохранить и привлечь новых клиентов за счет выгодных маркетинговых предложений и сдерживания цен на абонементы, – отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

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