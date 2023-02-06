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Time Park Apartments: апартаменты на Красном проспекте от 3,8 млн рублей

  • 06/02/2023, 12:53
недвижимость
Time Park Apartments от ГК «Расцветай» — сбалансированное сочетание апартаментов, коммерческих помещений и общественных пространств.

Особенность проекта — эксклюзивные планировочные решения. На последних этажах расположены апартаменты со вторым светом с высотой потолков 5 метров, также есть и редкие для Новосибирска двухуровневые лофты.

Time Park Apartments расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» на центральной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Данная локация не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

— Новый комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, Time Park Apartments окружен необходимым для динамичной современной жизни: в шаговой доступности — спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — уточняют в пресс-службе компании. — Наша задача — создать такое мультиформатное пространство, чтобы продемонстрировать эффективность микса форматов как для проживания, так и для бизнеса.

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens   придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшн и места для хранения интернет-заказов.

Time Park Apartments — кластерный проект, в котором есть все необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Time Park Apartments не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит проекту привлекательности на рынке аренды.

недвижимость

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens   придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту

Приобретение апартаментов в Time Park Apartments на фоне низких ставок по депозитам и нестабильности курса валют можно рассматривать как инструмент для сохранения денег и получения пассивного дохода. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок либо останавливаться на несколько суток для тех, кто в Новосибирске проездом или командировке.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

новостройки в Новосибирскеул. Красный проспект, 165
Тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость надежный застройщик


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