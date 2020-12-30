Бизнес «отвечает» за поддержку, полученную во время карантина

Требование по сохранению коллектива было основным при предоставлении одной из самых популярных у предпринимателей пандемийных мер поддержки — «кредит под 2% годовых». Во время встречи с президентом РФ 28 декабря уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что за этим займом в банки обратились 38,6% компаний и ИП, которым эта мера поддержки была положена. Но 50% из них теперь констатируют: выполнить это обязательство будет сложно.
— Во-первых, возникает вопрос: как считать и округлять. Если в компании остались работать 79,8% сотрудников, то по правилам матмодели эту цифру нужно округлить до 80%. К сожалению, как показывает практика, у налогового органа система работает по-другому: она считает без округления, и предприниматель автоматически вылетает из программы господдержки. Эту ситуацию сейчас придется регулировать в ручном режиме. Мы уже занимается несколькими подобными случаями, — рассказала Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, создан при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина.
Кроме того, когда предприниматели обращались за этой господдержкой, многие из них искренне планировали договориться с коллективом, сохранить персонал на требуемом уровне, чтобы освободиться от гашения займа.
— Но практика показала, что сотрудники увольняются не только по инициативе предпринимателя. После того как были повышены пособия по безработице, часть людей решила, что выгоднее получать эти деньги, не делая ничего, чем примерно иметь ту же сумму от работодателя, выполняя свои обязанности. Крайним в данной ситуации оказался бизнес, — констатирует Пинигина. — Отчитываться за деньги господдержки тяжело, особенно когда в этот процесс включается банк. Он любит запрашивать много информации, даже ту, которая не предусмотрена документами о займе. А для ее сбора и предоставления нужно время, ресурсы и наличие компетентных сотрудников.
Наталья Пинигина пояснила, что представители предпринимательских сообществ — «Опоры России», «Деловой России» — обратились в Минэкономразвития и правительство РФ с предложением ослабить требования по данной мере господдержки. Об этом же говорил Борис Титов на встрече с президентом РФ.
— В частности, звучало предложение снизить до 70-80% (количество сотрудников в компании) порог невозвратного кредита и до 50-60% с возможностью погашения 50% кредита. Очень надеемся, что этот вопрос будет урегулирован. То, на что сейчас идут предприниматели, в том числе принимая на работу «мертвые души», может привести к куда более серьезным последствиям при проведении проверок, — рассуждает Пинигина. — На наш взгляд, те кто уволился по собственному желанию, не должны учитываться при анализе результатов предоставления этой меры господдержки. По Трудовому кодексу РФ работодатель не имеет права удерживать сотрудников.
Кроме того, по ее словам, представители деловых сообществ предложили продлить эту меру господдержки, так как пандемия продолжается, часть бизнеса по-прежнему находится в затруднительном положении — и такие кредиты очень актуальны.
Во время пандемии многие надзорные структуры и госорганизации ограничили взаимодействие с внешним миром, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность служащих. Они принимали отчетность, корреспонденцию, заявления на продление договоров аренды помещений, земельных участков, лицензионные документы и т.д. не через канцелярию, а через специальные почтовые ящики.
— В итоге оказалось, что часть документов, отправляемых предпринимателями, так и не дошла до адресатов. Доказать их своевременную отправку практически невозможно, так как рядом с ящиками не установлены видеокамеры, а если они есть, то срок хранения информации уже истек. Сейчас мы разбираем несколько таких кейсов, и количество обращений продолжает расти, — рассказывает Наталья Пинигина. — Мы полагаем, что если госструктура организовала такой способ приема корреспонденции, то вся ответственность за ее прием и сохранность должна лежать на ней. В данной ситуации все сомнения должны решаться в пользу предпринимателя.
— Бизнес-сообщества предлагают снова продлить отсрочку по уплате налогов либо простить налоги за 3-4 квартал 2020 года определенной категории пострадавших отраслей. Других вариантов нет, — уверена Наталья Пинигина. — Если раньше у предпринимателей была возможность попытаться использовать банковские ресурсы на восстановление бизнеса, то сейчас, на десятый месяц пандемии, получить кредиты на эти цели уже крайне затруднительно.
Она отметила, что в реготделение «Опоры России» увеличилось число обращений от представителей бизнеса, у которых возникли сложности с реструктуризацией задолженности по банковским кредитам. Сроки, ранее предоставленные банками, истекают, а бизнес по-прежнему находится в замороженном состоянии.
— У нас есть несколько обращений, в рамках которых мы помогаем сторонам договориться. Предлагаем использовать механизмы отсрочки, уменьшения арендной платы по договоренности сторон, но здесь все очень индивидуально. Массовых обращений по этому вопросу нет — арендаторы тоже прекрасно понимают ситуацию, — констатирует эксперт. — Возможно, какие-то решения будут приниматься на федеральном уровне, с условием баланса интересов обеих сторон. Но это касается частных арендодателей. А вот государственные и муниципальные органы, предоставляющие в аренду земельные участки и недвижимость, вполне могли бы принять по этому вопросу положительное решение. Это региональная компетенция. На уровне области вполне можно проанализировать, какой бизнес в регионе находится в сложной ситуации: закрыт или работает не в полную силу, — и предоставить ему эту льготу.
Наталья Пинигина подчеркивает, что все представители бизнеса, обращающиеся сейчас за консультацией в Центр антикризисной поддержки предпринимателей по вопросам господдержки, — добросовестные участники рынка.
— Мы еще ни разу не сталкивались с мошенниками, которые получали господдержку и изначально не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Анализ обращений показывает, что предприниматели, оказавшиеся в сложной ситуации, не просчитали все последствия получения господдержки, не сумели правильно оценить свои возможности, недооценили риски, в том числе из-за того, что карантин продлится более 10 месяцев, — перечисляет собеседник Infopro54. — В том, что они оказались в сложной ситуации, виноваты не только предприниматели, а совокупность объективных обстоятельств, которые необходимо корректировать на государственном уровне. К примеру, ситуацию с теми же пособиями по безработице, что оказались соразмерны «пандемийным» зарплатам.
Дополнительную отсрочку и рассрочку по налогам и страховым взносам в сумме около 1 млрд рублей получили почти 400 компаний региона. Еще 35 организаций воспользовались возможностью продления сроков уплаты по налогам на имущество.
Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой — таких мер поддержки оказано на сумму порядка 9 млрд рублей. В числе кредитных мер поддержки — предоставление отсрочки платежа по основному долгу, оплата процентов, кредиты с нулевой процентной ставкой, кредиты на зарплату под 2% годовых для организаций из пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников, а также социально ориентированных НКО — при сохранении не менее 80% и 90% сотрудников.
Фото: pixabay.com, автор- StartupStockPhotos
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