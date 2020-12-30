Бизнес «отвечает» за поддержку, полученную во время карантина

Сохранение коллектива

Требование по сохранению коллектива было основным при предоставлении одной из самых популярных у предпринимателей пандемийных мер поддержки — «кредит под 2% годовых». Во время встречи с президентом РФ 28 декабря уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что за этим займом в банки обратились 38,6% компаний и ИП, которым эта мера поддержки была положена. Но 50% из них теперь констатируют: выполнить это обязательство будет сложно.

— Во-первых, возникает вопрос: как считать и округлять. Если в компании остались работать 79,8% сотрудников, то по правилам матмодели эту цифру нужно округлить до 80%. К сожалению, как показывает практика, у налогового органа система работает по-другому: она считает без округления, и предприниматель автоматически вылетает из программы господдержки. Эту ситуацию сейчас придется регулировать в ручном режиме. Мы уже занимается несколькими подобными случаями, — рассказала Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, создан при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина.

Кроме того, когда предприниматели обращались за этой господдержкой, многие из них искренне планировали договориться с коллективом, сохранить персонал на требуемом уровне, чтобы освободиться от гашения займа.

— Но практика показала, что сотрудники увольняются не только по инициативе предпринимателя. После того как были повышены пособия по безработице, часть людей решила, что выгоднее получать эти деньги, не делая ничего, чем примерно иметь ту же сумму от работодателя, выполняя свои обязанности. Крайним в данной ситуации оказался бизнес, — констатирует Пинигина. — Отчитываться за деньги господдержки тяжело, особенно когда в этот процесс включается банк. Он любит запрашивать много информации, даже ту, которая не предусмотрена документами о займе. А для ее сбора и предоставления нужно время, ресурсы и наличие компетентных сотрудников.

Об этой ситуации Infopro54 ранее рассказывали представители детских развлекательных центров, сидящие на карантине с марта. Руководитель одного детского комплекса прямо заявил, что после увольнения сотрудников вынужден набирать подставных людей, чтобы не вылететь из программы господдержки. О проблемах, связанных с увольнением людей по собственному желанию, говорили и представители общепита, который сейчас тоже не может работать в полную силу.

Наталья Пинигина пояснила, что представители предпринимательских сообществ — «Опоры России», «Деловой России» — обратились в Минэкономразвития и правительство РФ с предложением ослабить требования по данной мере господдержки. Об этом же говорил Борис Титов на встрече с президентом РФ.

— В частности, звучало предложение снизить до 70-80% (количество сотрудников в компании) порог невозвратного кредита и до 50-60% с возможностью погашения 50% кредита. Очень надеемся, что этот вопрос будет урегулирован. То, на что сейчас идут предприниматели, в том числе принимая на работу «мертвые души», может привести к куда более серьезным последствиям при проведении проверок, — рассуждает Пинигина. — На наш взгляд, те кто уволился по собственному желанию, не должны учитываться при анализе результатов предоставления этой меры господдержки. По Трудовому кодексу РФ работодатель не имеет права удерживать сотрудников.

Кроме того, по ее словам, представители деловых сообществ предложили продлить эту меру господдержки, так как пандемия продолжается, часть бизнеса по-прежнему находится в затруднительном положении — и такие кредиты очень актуальны.

«Дистанционная отчетность»

Во время пандемии многие надзорные структуры и госорганизации ограничили взаимодействие с внешним миром, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность служащих. Они принимали отчетность, корреспонденцию, заявления на продление договоров аренды помещений, земельных участков, лицензионные документы и т.д. не через канцелярию, а через специальные почтовые ящики.

— В итоге оказалось, что часть документов, отправляемых предпринимателями, так и не дошла до адресатов. Доказать их своевременную отправку практически невозможно, так как рядом с ящиками не установлены видеокамеры, а если они есть, то срок хранения информации уже истек. Сейчас мы разбираем несколько таких кейсов, и количество обращений продолжает расти, — рассказывает Наталья Пинигина. — Мы полагаем, что если госструктура организовала такой способ приема корреспонденции, то вся ответственность за ее прием и сохранность должна лежать на ней. В данной ситуации все сомнения должны решаться в пользу предпринимателя.

Налоги и кредиты

— Бизнес-сообщества предлагают снова продлить отсрочку по уплате налогов либо простить налоги за 3-4 квартал 2020 года определенной категории пострадавших отраслей. Других вариантов нет, — уверена Наталья Пинигина. — Если раньше у предпринимателей была возможность попытаться использовать банковские ресурсы на восстановление бизнеса, то сейчас, на десятый месяц пандемии, получить кредиты на эти цели уже крайне затруднительно.

Больной для предпринимателей темой по-прежнему остается выплата налогов. Не только текущих, но и отсроченных. Предоставленные дополнительно 3 месяца льготного периода (с октября 2020 года) проблему не решили, так как деловая активность на рынке в ряде отраслей в это время была ограничена. По данным Бориса Титова, этой льготой воспользовались около 50% предпринимателей, большая часть из них также не сможет выполнить обязательства по погашению отложенных налогов.

Она отметила, что в реготделение «Опоры России» увеличилось число обращений от представителей бизнеса, у которых возникли сложности с реструктуризацией задолженности по банковским кредитам. Сроки, ранее предоставленные банками, истекают, а бизнес по-прежнему находится в замороженном состоянии.

Аренда

— У нас есть несколько обращений, в рамках которых мы помогаем сторонам договориться. Предлагаем использовать механизмы отсрочки, уменьшения арендной платы по договоренности сторон, но здесь все очень индивидуально. Массовых обращений по этому вопросу нет — арендаторы тоже прекрасно понимают ситуацию, — констатирует эксперт. — Возможно, какие-то решения будут приниматься на федеральном уровне, с условием баланса интересов обеих сторон. Но это касается частных арендодателей. А вот государственные и муниципальные органы, предоставляющие в аренду земельные участки и недвижимость, вполне могли бы принять по этому вопросу положительное решение. Это региональная компетенция. На уровне области вполне можно проанализировать, какой бизнес в регионе находится в сложной ситуации: закрыт или работает не в полную силу, — и предоставить ему эту льготу.

Не мошенники

Проблемы с продлением арендных отношений также относятся к списку наиболее актуальных. Но здесь, по словам Пинигиной, речь уже может идти только о медиативной помощи — никаких правовых оснований для того, чтобы заставить арендодателя предоставить арендатору скидки, не существует.

Наталья Пинигина подчеркивает, что все представители бизнеса, обращающиеся сейчас за консультацией в Центр антикризисной поддержки предпринимателей по вопросам господдержки, — добросовестные участники рынка.

— Мы еще ни разу не сталкивались с мошенниками, которые получали господдержку и изначально не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Анализ обращений показывает, что предприниматели, оказавшиеся в сложной ситуации, не просчитали все последствия получения господдержки, не сумели правильно оценить свои возможности, недооценили риски, в том числе из-за того, что карантин продлится более 10 месяцев, — перечисляет собеседник Infopro54. — В том, что они оказались в сложной ситуации, виноваты не только предприниматели, а совокупность объективных обстоятельств, которые необходимо корректировать на государственном уровне. К примеру, ситуацию с теми же пособиями по безработице, что оказались соразмерны «пандемийным» зарплатам.

По данным правительства Новосибирской области, за 2020 году предприниматели Новосибирской области получили меры господдержки на сумму 25,6 млрд рублей. В числе самых эффективных мер поддержки — субсидия на зарплату, которая предоставлялась за два месяца — апрель и май 2020 года. Всего компании региона получили около 2 млрд рублей (по 12130 рублей на человека), больше всего такой поддержкой воспользовались оптовые и розничные компании в сфере транспорта и хранения. Одной из наиболее перспективных мер господдержки, на которую остается высокий спрос со стороны предпринимателей и которая может быть продлена, является единоразовая субсидия на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике. Данная мера предполагает приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекторов — 3281 компания региона, в основном из сферы услуг, получила около 108 млн рублей в рамках данной меры поддержки, в следующем году ее планируется продлить.

Дополнительную отсрочку и рассрочку по налогам и страховым взносам в сумме около 1 млрд рублей получили почти 400 компаний региона. Еще 35 организаций воспользовались возможностью продления сроков уплаты по налогам на имущество.

Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой — таких мер поддержки оказано на сумму порядка 9 млрд рублей. В числе кредитных мер поддержки — предоставление отсрочки платежа по основному долгу, оплата процентов, кредиты с нулевой процентной ставкой, кредиты на зарплату под 2% годовых для организаций из пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников, а также социально ориентированных НКО — при сохранении не менее 80% и 90% сотрудников.

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