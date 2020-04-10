С начала года новосибирцам возвращено в виде налоговых вычетов 1,6 млрд рублей

Сумма возвратов на банковские счета налогоплательщиков — физических лиц по предоставленным налоговым вычетам в Новосибирской области за 3 месяца 2020 года составила 1,6 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем за январь-март 2019 г. (659 млн руб.), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что всего за три месяца в налоговые органы региона поступило 164,7 тыс. деклараций формы 3-НДФЛ, что составляет 114% к уровню прошлого года (на аналогичную дату 2019 года — 144,5 тыс. шт.). Более 80% от общего количества деклараций поданы с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья).

— На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно для получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации — 30 июля 2020 года (срок продлен постановлением Правительства РФ) не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, — отметила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Кроме того, она напомнила, что максимальный срок возврата на банковские счета налогоплательщиков — физических лиц по предоставленным налоговым вычетам составляет 4 месяца. Из них не более 3 месяцев проводится камеральная проверка поданных налогоплательщиком документов. После завершения проверки в течение 1 месяца с момента представления заявления производится возврат суммы излишне уплаченного налога. Следует учитывать, что в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации (исправление ошибок по первичной декларации или по иным причинам) срок камеральной налоговой проверки составит не более 3 месяцев с даты подачи уточненной декларации.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области