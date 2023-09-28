Граффити про энергетиков появились в Новосибирской области в честь 90-летия электросетей

Этот проект реализовали компания «Региональные электрические сети» и команда TAKNADO BÜRO в честь 90-летия электрических сетей Новосибирской области.

Совместная работа энергетиков и художников началась еще весной с разработки эскизов и выбора локаций для будущих арт-объектов. А уже в августе начался практический этап реализации проекта – 6 населенных пунктов, 9 локаций, 300 м2 стрит-арта.

Теперь красочные муралы есть на фасадах и ограждениях зданий АО «РЭС» в 5 районах области (Барабинск, Чулым, Черепаново, Карасук и с. Новый Тартас Венгеровского района). Еще 4 граффити рассредоточены по Новосибирску (ул. С. Шамшиных, ул. Якушева, ул. Одоевского). Финальным полотном для художественного оформления стал фасад энергообъекта на ул. Железнодорожной.

Здесь же и состоялась тожественная церемония завершения проекта с участием первых лиц компаний-участников проекта и мэрии города Новосибирска.

В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора-технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов отметил, что проделана действительно масштабная, а главное, успешная работа с большим вовлечением всех сторон.

«Уверен, получившиеся арт-объекты обязательно порадуют местных жителей и станут украшением не только Новосибирска, но и некоторых районных центров. Ну а мы настолько вдохновились результатами этой творческой коллаборации, что с радостью готовы продолжить этот проект и в следующем году», — подытожил Владимир Ермагенович.

Со своей стороны, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула:

«В этом году мы все отметили 130-летие Новосибирска и 90 лет из них город идет рука об руку с энергетиками. Эта прекрасная инициатива стала настоящим подарком к этому двойному юбилею – города и электросетей. Спасибо компании АО «РЭС» за новые арт-объекты!».

Художественный куратор проекта от лица TAKNADO BÜRO Марина Яковлева отдельно поблагодарила энергокомпанию за возможность поучаствовать в таком масштабном проекте и творческий подход, который позволил воплотить замысел художников. Сюжеты творческих работ отличаются, но объединены одной концепцией.

«Мы создали образ доброго волшебника-великана, символизирующего РЭС, который уже 90 лет приносит свет и уют городу. Наша концепция базируется на игре с размерами, где огромный персонаж олицетворяет величие и значимость этой работы. Эти эскизы призваны показать, что РЭС – это не просто служба, это чарующая сила света и уюта, сопровождающая наш регион уже несколько поколений», — поделилась Марина.

В качестве символического завершения проекта все спикеры поставили свои росписи на готовом граффити под символом 90-летия электрических сетей.

Это не последняя акция АО «РЭС» в рамках юбилейных мероприятий. Буквально через неделю энергетики планируют провести на Михайловской набережной высадку памятной аллеи из нескольких десятков декоративных деревьев.