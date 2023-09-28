«Ярмарочное движение — популярный и эффективный инструмент рыночных отношений»

— Виталий Геннадьевич, как вы можете оценить ярмарочное движение в Новосибирске?

— У ярмарочной торговли в России — богатая и яркая история, многие сибирские города были центрами торговли и славились уникальными товарами. В текущих условиях ярмарочное движение города Новосибирска вышло на новый виток развития. Это важнейший элемент экономики и комфортной среды как для предпринимателей, включая товаропроизводителей, так и граждан. Поэтому ярмаркам уделяется особое внимание.

Ярмарки — важная составляющая в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Они позволяют с минимальными затратами и рисками начинающему предпринимателю открыть торговое дело, а небольшому производителю расширить производство с гарантированным сбытом.

В российском законодательстве ярмарки регламентируются Федеральным законом 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года. У нас в регионе порядок организации ярмарок регулируется постановлением правительства Новосибирской области от 14 июля 2011 года №303-п.

К сожалению, некоторые недобросовестные предприниматели пытаются обойти процедуру торгов и под видом ярмарок установить на территории города нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны, контейнеры). Мы с Минпромторгом Новосибирской области ведем переговоры о необходимости доработки существующих правил. Сегодня они одинаковые что для Кыштовки, что для Кочек, что для города Новосибирска с его более чем полуторамиллионным населением. Здесь должен быть совершенно иной подход. Нам, в отличие от села, необходимы не поощрительные, а ограничительные меры. Так как в большом городе с постоянным людским трафиком и уровнем дохода горожан некоторые предприниматели готовы встать ярмаркой в любом месте, препятствуя проходу к остановкам общественного транспорта, объектам культуры, медицинским учреждениям.

— Сколько ярмарок проведено в Новосибирске в 2022-2023 годах?

— Основная цель ярмарок заключается в обеспечении жителей города Новосибирска качественными и свежими товарами. Ежегодно на постоянной основе мэрией города Новосибирска совместно с территориальными органами мэрии города Новосибирска проводятся ярмарочные мероприятия на уличных площадках города.

До пандемии в городе Новосибирске проводились примерно 600 ярмарочных мероприятий в год. Во время пандемии их количество было сокращено. Проводились лишь продовольственные ярмарки для снятия ажиотажного спроса на продукты первой необходимости. В 2022 году в Новосибирске количество муниципальных ярмарок составляло 194. На 2023 год, в соответствии с планом мэрии, утвержденным нашим постановлением, запланированы к проведению 129 муниципальных ярмарок.

На территории города, кроме муниципальных ярмарок, есть большое количество коммерческих. Так, в 2022 году юрлицам и ИП были согласованы 75 ярмарок, в 2023 году муниципалитетом выданы более 30 положительных согласований. Таким образом, в этом году, вместе с коммерческими, будут проведены примерно 300 ярмарок. То есть в среднем в месяц на территории города Новосибирска функционируют около 35-40 ярмарок, в рамках которых организованы более 800 торговых мест. Места для участников муниципальных ярмарок предоставляются бесплатно.

— Каким образом определяются тематики и график проведения специализированных ярмарок? Какие чаще всего?

— В Новосибирске проводятся различные специализированные ярмарки. Например, школьные, медовые, рыбные и другие. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель-организатор ярмарки, согласно действующему порядку, в установленные сроки вправе направить в мэрию города Новосибирска заявление о согласовании проведения ярмарки, в том числе специализированной.

В настоящее время начался период сезонных ярмарок. Традиционно в сентябре-октябре практически во всех районах города проходят муниципальные садово-огородные ярмарки. Самые масштабные из них — на площадках Октябрьского рынка и Карла Маркса, 1. Хочу отметить, что на территории Октябрьского рынка ярмарка проводилась второй год, до этого она много лет работала на площадке ДК Чкалова и обходилась бюджету в 400 тысяч рублей в год (по 200 тысяч рублей весной и осенью). Спасибо Облпотребсоюзу, который предоставил муниципалитету площадку Октябрьского рынка бесплатно. Мы видим, что она очень востребована и ежегодно набирает обороты. В этом году в ней приняли участие около 200 сельхозпроизводителей. Кроме того, именно на этой площадке мы подводим итоги конкурса между садовыми товариществами. Уверены, что площадка разовьется в большую традиционную ярмарку.

Ярмарка на площади Карла Маркса — самая крупная. Она проходит с введением временного ограничения движения транспорта. В ней всегда принимают участие более 200 организаций и бизнесменов, а также садоводы-огородники, дачники и фермеры. На этой ярмарке продумано все до мелочей. У нас даже работают волонтеры с тележками, которые помогают довезти товар до машины. Горожанам нравятся ярмарки: здесь им все расскажут о товаре, покажут, дадут попробовать. Всегда есть дегустация — это тоже привлекает.

На любой ярмарке, муниципальной, специализированной или социальной, всегда дежурит машина ветеринарной службы. Товар обязательно проходит контроль качества.

— Расскажите подробнее о социальных ярмарках в Новосибирске. Сколько лет уже реализуется данный проект?

— Действительно, кроме муниципальных уличных ярмарок, на территории Новосибирска реализуется проект, аналогов которому нет ни в одном из регионов Российской Федерации — это городские социальные продовольственные ярмарки (ГСПЯ).

На сегодняшний день в Новосибирске открыты две городские и одна областная постоянно действующие социальные продовольственные ярмарки. Первая из городских была открыта в 2011 году на Большевистской, 131. Вторая социальная ярмарка начала работу через год. Она расположена в левобережной части Новосибирска, на Петухова, 69. В настоящее время на городских социальных продовольственных ярмарках созданы 80 торговых отделов (примерно по 40 на каждой из них), предоставленных товаропроизводителям Новосибирской области.

Ежегодный суммарный товарооборот постоянно действующих городских социальных ярмарок составляет около 800 млн рублей, количество совершенных покупок в год — более 3 млн. При этом ярмарка по улице Петухова традиционно показывает более высокие показатели (примерно вдвое).

— Что дает этот проект потребителям и предпринимателям?

— Создавая социальные ярмарки, мы обеспечиваем выполнение сразу нескольких задач. Во-первых, поддерживаем местных товаропроизводителей, то есть в этом проекте могут принимать участие лишь производители Новосибирской области. Местные товаропроизводители, особенно начинающие фермеры, не всегда имеют возможность быстро выйти на конечного потребителя или реализовывать свою продукцию в супермаркетах. Тем более конкурировать по объемам производства и ценовой категории с крупными федеральными производственными компаниями.

Кроме того, участие в социальных продовольственных ярмарках позволяет установить прямой и самый короткий контакт между производителем и потребителем. Он получает моментальную обратную связь от покупателей.

Вторая задача, которую мы решаем благодаря социальной ярмарке, — создание условий для населения по приобретению основных продуктов питания по ценам на 20% ниже цен, представленных в предприятиях торговли, по официальным данным Новосибирскстата. Так, в 2022 году в общей сложности за год горожане сэкономили при посещении социальных продовольственных ярмарок 239 млн рублей.

Снижение уровня розничных цен достигается тем, что предприятия-участники ярмарок полностью освобождаются от затрат на содержание торговых отделов. Содержание помещения, коммунальные услуги, включая воду и электроэнергию, вывоз мусора, охрана, услуги грузчиков, уборщиц и т. д. возмещаются за счет средств городского бюджета. Ежегодно из средств бюджета города на содержание двух городских социальных продовольственных ярмарок расходуются чуть более 26 млн рублей. Поэтому социальные ярмарки выгодны как для покупателей, так и для продавцов.

— Как осуществляется ротация операторов городских социальных продовольственных ярмарок?

— Договор с операторами городских социальных продовольственных ярмарок заключается на один год. На протяжении этого времени каждый из них должен выполнять несколько условий: цена, качество и полнота ассортимента, оговоренные нашим соглашением. Контроль цены, качества и ассортимента на обеих наших ярмарках проводится четыре раза в день в течение всего рабочего дня. Если хоть одно из условий не выполняется, участнику выписывается предупреждение.

Если товаропроизводитель Новосибирской области подает заявку на участие в ГСПЯ в качестве оператора и его предложение по ассортименту и цене лучше, чем у имеющихся операторов, то муниципалитет начинает работу по ротации. Такой механизм мы стали применять с 2015 года. Радует, что такие ротации у нас бывают нечасто, но все же бывают. Предприниматели очень дорожат местом на социальных ярмарках.

На сегодняшний день на ярмарках представлены товаропроизводители молочной, мясной, рыбной, колбасной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерской продукции, бакалеи, овощей. Кроме того, одним из участников ярмарок является муниципальная аптечная сеть, предлагающая покупателям ассортимент аптечных товаров и медикаментов со скидкой 7%.

— Как часто проводятся «слепые» дегустации? Каков интерес новосибирцев к такому виду дегустаций?

— Каждую неделю на социальных ярмарках в Новосибирске проводятся стимулирующие мероприятия: акции, связанные с установлением дисконта на отдельные товары, выносные акции, позволяющие максимально приблизить товар к покупателю и представить его по еще более привлекательной цене.

В рамках декады пожилого человека на городских социальных продовольственных ярмарках проходят концерты с участием творческих коллективов города. На постоянной основе проводятся тематические мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, а также дегустации с целью определить лучших производителей различных продуктов. «Слепые» дегустации пользуются огромной популярностью среди горожан.

Необходимо отметить, что за годы работы социальные ярмарки существенно изменили категорию постоянного покупателя. Если в первые годы работы большинство потребителей составляли социально незащищенные группы населения, то в настоящее время портрет потребителя выглядит иначе. Могу с уверенностью сказать, что услугами наших городских социальных продовольственных ярмарок пользуются все слои населения с разным уровнем дохода, в первую очередь благодаря качеству и цене продукции.

Ярмарочный проект, несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке продовольственных товаров, активное развитие сетевых предприятий эконом-класса и дискаунтеров, на протяжении уже более 10 лет востребован и демонстрирует ежегодную положительную динамику.

Ярмарочное движение в России — это наша история, наши традиции, и мы продолжим организовывать привлекательные и удобные для горожан ярмарки.