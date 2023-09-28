«Моники больше нет»: первая в мире собака с 3D лапками умерла в Лондоне

Одна из самых известных в мире собак, звезда интернета дворняжка по кличке Моника умерла в Лондоне. Печальную новость волонтерам из Краснодара, которые опекали животное, сообщила ее новая хозяйка Кейси.

Блогер из Лондона приютила рыжую красотку два года назад после сложнейшей и уникальной операции в Новосибирске. Дворняжке в новосибирской ветклинике провели первое в мире протезирование всех лап.

После реабилитации Моника улетела в Лондон и прожила там до самой смерти.

― Моники больше нет. На протяжении года у нее присутствовала инфекция в лапке, она то уходила, то возвращалась. В какой-то момент начались проблемы с мочевым и почками. Закончилось все больницей, высокой температурой и отказом почек. С июля прошлого года Моника прожила с Кейси в счастье, в любви и заботе, о которой только можно мечтать. Кейси ей стала настоящей мамой. Мы реально потеряли часть души, ― написали краснодарские волонтеры на своей страничке в социальной сети.

Грустное известие сообщили и в Новосибирск. Врач, который оперировал Монику тоже расстроился.

― Она была единственной в мире собачкой со всеми бионическими протезами. Очень жаль, ― прокомментировал Infopro54 Сергей Горшков.

Между тем, в клинике продолжают спасать животных без лапок. Чаще всего пациентами становятся кошки.