Гражданин, да и только

И в этом, опять же, нет политического прессинга: конкурс «Со мной регион успешнее» должен стать агрегатором проектов, посвященных улучшению жизни в самом нейтральном, сугубо обиходном понимании.

— Цель — повысить социальную вовлеченность политически неангажированных граждан, — пояснила в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь» Анна Астахова, менеджер проектов Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». — Политического контекста замысел не содержит.

Грантовые операторы конкурса — ресурсные центры муниципальных районов и несколько общественных организаций. Сферы — развитие оздоровительных видов спорта, активного досуга, решение экологических проблем, эстетическая и эргономическая гуманизация городской среды, сохранение традиций локальных территорий, поиск новой персонификации локальных территорий, внедрение новых технологий в систему развития детей, решение проблем локальных сообществ.

В конкурсе могут участвовать или инициативные группы граждан, или даже один соискатель, но с группой поддержки не менее трех человек.

— Почему предусмотрена группа поддержки — чтобы это не осталось инициативой одиночек, чтобы каждый проект был изначально интегрирован, — поясняет Анна Астахова. — Тройка соратников соискателя — эта такая связка-минимум, инструмент социальной интеграции.

Конкурс начался 1 июня и заканчивается 29 июня, но, как подчеркнула Анна Атсахова, некоторые его операторы продлили срок приема заявок вплоть до 15 июля. Срок реализации одобренных проектов — до 31 октября.

Минимальный размер финансирования проектов — 10 тысяч рублей, максимальный — 50 тысяч. Примечательно, что одобренные соискатели наличных или переводов не получают, операторы финансируют воплощение идей по счет-фактурам расходных статей проектов. Проекты с политическим, религиозным, даже профсоюзным контентом не поддерживаются и к рассмотрению не принимаются — это именно конкурс неангажированного социального творчества. Поскольку такая неангажированность имеет и свои издержки — абсолютное дебютантство соискателей, их неискушенность в процедурных нюансах — то в оформлении конкурсных кейсов им будут помогать.

— Логично, что люди, не окрашенные партийной принадлежностью, участием в общественных организациях, инициативны, но имеют меньше навыков в проработке проектов, — рассуждает депутат Государственной Думы Александр Карелин. — Потому тут пригодятся возможности движения «Сделай выбор». С оформлением конкурсных заявок будут помогать всем соискателям — в том числе и тем, у кого в районе нет ресурсного центра. Важна не только эффектность инициативы, но и степень участия инициатора: что и в каком объеме ты готов сделать сам.

Интерфейсом конкурса будет портал информационной поддержки общественных организаций и гражданских инициатив НКО Новосибирской области. Список операторов конкурса представлен на этом портале, там же можно оформить запрос на поддержку.

Как сообщила Анна Астахова, на сегодня около 50 заявок подано только одному из грантооператоров. Объем первого транша — 15 млн рублей. Задействованы 22 грантооператора. Из них 4 — межрайонные ресурсные центры. Ресурсные центры, кстати, тоже в свое время родились как плод социальной инициативы.

Озеленительные и благоустроительные проекты — один из самых популярных запросов.

С учетом специфики этого лета оргработа максимально виртуализирована: консультации сейчас идут в режиме видео-конференций. Экспертами при ресурсных центра стали члены областной общественной палаты.

Для Новосибирской области конкурс абсолютно нов, зато в Центральной России и Хабаровском крае уже были реализованы проекты, представленные на такие конкурсы — созданы новые общественные пространства, фестивали, зоны стрит-арта. Например, был реализован коммуникативно-средовой проект «Жизнь в пятиэтажках» — создано сообщество, помогающее переосмыслить «хрущевские» кварталы, поднять их уровень социального функционирования. Или проект интересной городской навигации — креативных указателей, мотивирующих горожан меньше ездить на автомобилях и находить интересные места досуга в режиме пеших прогулок.

По словам Анны Астаховой, это начинание не единичное, а своего рода «закладной камень новой традиции»: будут еще три таких конкурса в течение года.

— Мы не подменяем полномочия органов местного самоуправления — они отвечают за свои контексты, за свои темы, — подчеркнула Астахова. — Но мы можем в эти самые контексты органично вписываться.

Если подчеркнутая аполитичность конкурса — понятие герметичное, то отсутствие коммерческой составляющей — примета конкретного конкурсного периода. Ибо косвенно, в дальней перспективе, но монетаристские аспекты все-таки имеются.

— Еще до этого конкурса общественники привлекли в регион более 107 млн рублей на социально значимые проекты и программы, — констатирует заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. — Да, все это — некоммерческая деятельность, но плоды ее в той или иной степени влияют на инвестиционный статус территорий.

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