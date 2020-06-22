СГК переориентировала свою благотворительную программу на помощь медучреждениям

После начала распространения коронавирусной инфекции СГК приняла решение переориентировать свою благотворительную программу на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19. На эти цели были направлены, прежде всего, средства от финансирования проектов, реализация которых оказалась невозможна из-за эпидемиологических рисков.

В рамках благотворительных мероприятий СГК оказала помощь лечебным организациям Новосибирска, Абакана, Бийска, Белова, Рубцовска, Канска, Красноярска, Куйбышева, Новокузнецка и Мысков Кемеровской области.

На основе пожеланий медучреждений были сформированы перечни средств индивидуальной защиты и оборудования.

Основная часть поставок к середине июня завершена. В Новосибирской области Куйбышевская центральная районная больница получила все заказанные средства защиты. Аналогичные товары закуплены и готовы для передачи Станции скорой медицинской помощи Новосибирска.

Фото с сайта СГК