Греф: до конца года сотни тысяч терминалов будут оснащены возможностью оплаты улыбкой

текущего года. Президент Сбербанка Герман Греф заявил о планах оснащения сервисом, позволяющим платить с помощью биометрии лица – «по улыбке», сотен тысяч терминалов до концатекущего года.

«До конца этого года сотни тысяч терминалов будут оснащены возможностью платить с помощью биометрии», — рассказал журналистам Герман Греф. Он уточнил, что услуга оплаты по биометрии будет доступна клиентам Сбербанка. Функция будет работать, если данные клиента есть в Единой биометрической системе (ЕБС).

Как отметил глава Сбера, ЕБС не отменяет коммерческие биометрические системы, и в России, как и во всем остальном мире, они будут сочетаться с государственной системой.

«ЕБС сейчас находится в стадии очень активного внедрения, и по мере того как это внедрение будет завершено, я думаю, возможно будет доступно всем остальным, клиентам других банков», — отметил Герман Греф.

Активно продвигать систему оплаты по улыбке Сбербанк начал в 2023 году. С июня, когда началось полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц. В Сибири новые терминалы, способные принимать оплату без карты и даже устройств с NFC, подключили уже более 1600 компаний. Сегодня оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране.

Для активации нового метода платежа в мобильном приложении банка необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Подключив сервис, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру смартфона.