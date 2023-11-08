Первый претендент на тепловую концессию определен в мэрии Новосибирска

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска принял решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории города на условиях, предусмотренных предложением о заключении концессионного соглашения и изменённым проектом концессионного соглашения с инициатором заключения — ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК»). Об этом говорится в сообщении департамента.

На сайте мэрии также опубликован проект соглашения с «НТСК». В рамках соглашения концессионеру предполагается передать 12 котельных 1959- 2016 годов постройки, а также 39 участков теплотрасс. В ходе реализации концессии в 2024-2026 годах «НТСК» должен создать 9 блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями, а также 3 участка теплосетей в Первомайском и Ленинском районах, а также ЦТП в Ленинском районе. Также концессионер должен провести реконструкцию котельной №17 в Первомайке.

Концессию предполагается заключить до 2033 года. За это время концессионер получит от деятельности по производству тепловой энергии 705 млн рублей валовой выручки, от деятельности по передаче тепловой энергии — 480 млн рублей, от деятельности по поставке теплоносителя с использованием открытой системы теплоснабжения — 1,9 млн рублей.

В документе подчеркивается, что объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

Напомним, на пресс-конференции в ТАСС в сентябре директор теплосетевого подразделения компании в Новосибирске Максим Рябенко сообщал, что ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) планирует в начале 2024 года заключить вторую концессию с мэрией Новосибирска для перевода части городских котельных на газ.

— Из 23 котельных 13 работают у нас на угле, 10 — на газе. В планах — переключить 2 котельные на централизованное теплоснабжение в следующем году. Если же говорить о переводе угольных котельных на газ, то, наверное, в первую очередь это зависит от того, будет ли заключено концессионное соглашение с администрацией города. Соответственно, в планах по концессии у нас — перевести 8 котельных на блочно-модульное газовое оборудование. По концессии [планируем выйти на заключение] — в начале следующего года, — уточнял Рябенко.

Ранее редакция сообщала о еще об одном претенденте на тепловую концессию в Новосибирске.