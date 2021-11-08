Греф предложил способ заставить россиян копить на пенсию

Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирования со стороны государства, также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.

Греф отметил, что в России необходимо провести реформу пенсионного законодательства, чтобы у негосударственных фондов появилась возможность предлагать своим клиентам конкурентные программы.

— Для развития пенсионной отрасли критически важно реформировать пенсионное законодательство, которое содержит много ограничений, оставшихся с тех времен, когда пенсионные фонды были некоммерческими организациями. Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами, — заключил глава Сбербанка.

По данным ЦБ, величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 триллионов рублей.