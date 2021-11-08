Рекламодателям

«Дядя Денер» почти рассчитался с налоговой

  • 08/11/2021, 19:00
Автор:
Новости Новосибирска
И подготовил мировые соглашения с реструктуризацией долгов для остальных кредиторов.

С технического, а после и фактического дефолта по двум облигационным выпускам компании «Дядя Денер» прошло 5 месяцев. Как сообщил собственник и директор компании Антон Лыков, за это время были сформированы мировые соглашения, которые компания планирует заключить со всеми кредиторами.

Новости Новосибирска

«Дядя Дёнеру» предъявили к доплате по налогам 20 млн рублей

— С налоговой мы подходим к концу нашего графика по расчетам. Заплатили 8 млн рублей, до конца года осталось заплатить 2 млн рублей, и мы полностью рассчитаемся. С остальными кредиторами ведем переговоры, сформировали графики погашения задолженности исходя из видения основного потока денежных средств, чтобы выполнить все обязательства, — пояснил Лыков.

Ранее отмечалось, что налоговая доначислила компании 20 млн рублей за предыдущие годы по итогам проверки.

По словам Антона Лыкова, в декабре компания планирует заключить мировое соглашение с ПАО «Сбербанк». В июле он рассказывал, что у компании на обслуживании находится кредит в Сбербанке на 28 млн рублей. Его в 2018 году брал Антон Горестов (экс-совладелец компании), а «Дядя Денер», видя, как он активно развивается, поручился за него перед банком.

С держателями облигаций также идет работа.

— Наша основная цель — сохранить бизнес, чтобы он смог рассчитаться по всем обязательствам. Я, как директор и собственник компании, понимаю эту ответственность и буду делать для этого все возможное в течение ближайших 5-10 лет. Я хотел бы вывести компанию из кризиса, — подчеркнул Антон Лыков. — При этом хочу напомнить, что сфера общепита сейчас переживает сложные времена. Население не хочет вакцинироваться. Наши работники вакцинируются «из-под палки», бизнес по ночам закрывается из-за введенных властями ограничений. Поставщики мяса объединяются и повышают цены на 30-40% второй раз за год. При этом я цены повышать уже не могу — цена в стрит-фуде уже находится на критическом уровне. Я себя сейчас чувствую словно капитан фрегата, который попал в шторм, и при этом вокруг него ведутся военные действия, но мы будем стараться выполнить свои обязательства.

Графики исполнения обязательств перед кредиторами компания планирует предоставить владельцам облигаций в течении недели, а после рассмотреть их в рамках судебных заседаний вместе с предложением о заключении мировых соглашений.

Директор ООО «Юнисервис Капитал» (Организатор займа. — Ред.) Алексей Антипин также отметил, что эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций.

— Эту процедуру в России еще никто не проходил. Она не самая дешевая, так как сейчас все действия по оплате исковых требований, их рассмотрению в судах, работе с эмитентом и т. д. оплачивают представители владельцев облигаций, — говорит Антипин. — Не хотелось бы проводить процедуру только ради того, чтобы просто ее провести. Инвесторы должны понимать, что никто за них решение принять не может. Инвесторы должны понимать, что представитель владельцев облигаций, организатор и эмитент не могут работать не в рамках закона. Это значит, что если общее собрание владельцев облигаций не будет проведено и те вопросы, которые будут на нем рассматриваться, не будут приняты, скорее всего, возникнет процедура банкротства. А она не всегда хорошо заканчивается для кредиторов.

Сроки проведения общего образования владельцев облигаций «Дяди Денера» пока не названы.

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Фото скрин с эфира выступления Антона Лыкова

295

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации мировое соглашение дядя Денер банкротство


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

02/11/2021, 12:17

За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

01/11/2021, 15:04

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы

01/11/2021, 12:44

Жители Сибири стали чаще испытывать проблемы со сном

31/10/2021, 13:05

Актуальный разговор

Интервью

«С оторванной от реальности властью нам не по пути»

Все материалы
Лента новостей

Греф предложил способ заставить россиян копить на пенсию

08/11/2021, 18:46

Осудили экс-судью

08/11/2021, 18:16

Стройка четвертого моста заморожена?

08/11/2021, 18:00

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

08/11/2021, 16:45
Популярное

В чем основные ошибки российских врачей при лечении COVID-19

08/11/2021, 18:10

В России начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца

08/11/2021, 13:04

Как бороться с рекламой по телефону

08/11/2021, 12:12

Недвижимое имущество

08/11/2021, 11:31

Тарифы ЖКХ снова вырастут

08/11/2021, 10:17

Финансовый гороскоп

08/11/2021, 10:03

Нужно ли ставить вторую прививку, если после первой заболел ковидом?

05/11/2021, 12:36
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчеты в национальных валютах РФ и КНР»

08/11/2021, 17:14

Жюри шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» определило имена лучших журналистов Сибири

08/11/2021, 16:53

ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы

08/11/2021, 16:39

Почему на конференции TEDx стоит побывать лично хотя бы один раз?

08/11/2021, 16:29

Банк Уралсиб стал финансовым партнером хоккейного клуба «Трактор»

08/11/2021, 10:26

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

QR-коды могут стать пропуском в кафе и столовые

Россиян «раскодировали»

В Красноярском крае уже более 740 заболевших COVID-19 за сутки

Новосибирская область – лидер Сибири по производству колбасных изделий

Финансы

Финансы

Греф предложил способ заставить россиян копить на пенсию

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

Каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями

Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке

«ФАВОРИТ» привлек более 200 инвесторов

Политика

Новости Новосибирска

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Недвижимость

новости Новосибирска

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

Коворкинг в Новосибирске: серьезный бизнес или попытка быстро «срубить бабки»?

Застройщики инвестировали в создание коворкинга в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Транспорт

цены на автомобили

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Новосибирск примет участие в пилотном проекте Ростеха по запуску электротакси

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Медицина

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Финансы

Греф предложил способ заставить россиян копить на пенсию

Стройка четвертого моста заморожена?

«Новосибирскавтодор» исправляет ошибки «Сибмоста»

QR-коды могут стать пропуском в кафе и столовые

Россиян «раскодировали»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска