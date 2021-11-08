«Дядя Денер» почти рассчитался с налоговой

С технического, а после и фактического дефолта по двум облигационным выпускам компании «Дядя Денер» прошло 5 месяцев. Как сообщил собственник и директор компании Антон Лыков, за это время были сформированы мировые соглашения, которые компания планирует заключить со всеми кредиторами.

Ранее отмечалось, что налоговая доначислила компании 20 млн рублей за предыдущие годы по итогам проверки.

По словам Антона Лыкова, в декабре компания планирует заключить мировое соглашение с ПАО «Сбербанк». В июле он рассказывал, что у компании на обслуживании находится кредит в Сбербанке на 28 млн рублей. Его в 2018 году брал Антон Горестов (экс-совладелец компании), а «Дядя Денер», видя, как он активно развивается, поручился за него перед банком.

С держателями облигаций также идет работа.

— Наша основная цель — сохранить бизнес, чтобы он смог рассчитаться по всем обязательствам. Я, как директор и собственник компании, понимаю эту ответственность и буду делать для этого все возможное в течение ближайших 5-10 лет. Я хотел бы вывести компанию из кризиса, — подчеркнул Антон Лыков. — При этом хочу напомнить, что сфера общепита сейчас переживает сложные времена. Население не хочет вакцинироваться. Наши работники вакцинируются «из-под палки», бизнес по ночам закрывается из-за введенных властями ограничений. Поставщики мяса объединяются и повышают цены на 30-40% второй раз за год. При этом я цены повышать уже не могу — цена в стрит-фуде уже находится на критическом уровне. Я себя сейчас чувствую словно капитан фрегата, который попал в шторм, и при этом вокруг него ведутся военные действия, но мы будем стараться выполнить свои обязательства.

Графики исполнения обязательств перед кредиторами компания планирует предоставить владельцам облигаций в течении недели, а после рассмотреть их в рамках судебных заседаний вместе с предложением о заключении мировых соглашений.

Директор ООО «Юнисервис Капитал» (Организатор займа. — Ред.) Алексей Антипин также отметил, что эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций.

— Эту процедуру в России еще никто не проходил. Она не самая дешевая, так как сейчас все действия по оплате исковых требований, их рассмотрению в судах, работе с эмитентом и т. д. оплачивают представители владельцев облигаций, — говорит Антипин. — Не хотелось бы проводить процедуру только ради того, чтобы просто ее провести. Инвесторы должны понимать, что никто за них решение принять не может. Инвесторы должны понимать, что представитель владельцев облигаций, организатор и эмитент не могут работать не в рамках закона. Это значит, что если общее собрание владельцев облигаций не будет проведено и те вопросы, которые будут на нем рассматриваться, не будут приняты, скорее всего, возникнет процедура банкротства. А она не всегда хорошо заканчивается для кредиторов.

Сроки проведения общего образования владельцев облигаций «Дяди Денера» пока не названы.

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.