Осудили экс-судью

Суд Центрального района Новосибирска вынес приговор в отношении своего экс-коллеги — бывшего начальника областного управления мировых судей по Новосибирской области Виктора Чиркунова. Он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере, и согласно приговору будет отбывать условное наказание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Назначено наказание — лишение свободы на 3 года 6 месяцев, штраф в размере 300 тысяч рублей, условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, — сообщается на сайте суда Центрального района. — Исковые требования представителя управления по обеспечению деятельности мировых судей удовлетворены частично. Взыскано с Чиркунова В.А. в пользу управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирский области 4559089 рублей 01 копейка. Сохранено действие ареста на имущество Чиркунова до возмещения материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, а также исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

В настоящее время, по информации суда, приговор в законную силу не вступил.

В 2018 году региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о хищении свыше 4,5 млн рублей, выделенных бюджетом на закупку для мировых судов оргтехники и кондиционеров. В качестве обвиняемых были привлечены начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей обладминистрации Виктор Чиркунов, который, по версии следствия, подписал товарные накладные о приемке оборудования, его заместитель Сергей Соколов, курировавший в ведомстве вопросы заключения госконтрактов, и директор компании-поставщика Максим Фишер. Замначальника управления Сергей Соколов и коммерсант Максим Фишер полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Дело в их отношении выделили в отдельное производство. Оба в итоге получили условные сроки. Осенью 2020 года перед судом предстал Виктор Чиркунов.

Как уточнила прокуратура Новосибирской области, в суде было установлено, что с апреля 2013 года по октябрь 2018 года при исполнении государственных контрактов с ООО «Мален Групп» и индивидуальным предпринимателем Чиркунов давал указания о перечислении этим контрагентам денежных средств за якобы поставленные товары. При этом перечисленная в контрактах техника фактически не была поставлена или поставлена частично (объем недопоставленного оборудования составил 347 объектов на сумму свыше 4, 6 млн рублей).