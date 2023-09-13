Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен

«На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня», — сообщил он в интервью.

«При соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования этой ситуации я думаю, что мы выйдем примерно на такие уровни», — полагает он.