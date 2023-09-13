Андрей Травников подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам

Стратегическую сессию по развитию беспилотных авиационных систем провёл председатель правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября. В мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие члены правительства РФ, главы ряда российских регионов, в том числе губернатор Андрей Травников.

Главный вопрос стратессии, который обсудили участники, — это формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

После совещания глава Новосибирской области отметил: В Российской Федерации готовится к запуску новый большой технологический проект по созданию, развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов: и в части создания производства, и в части стимулирования спроса в разных отраслях. Это сельское хозяйство, логистика, строительство, государственный сектор…