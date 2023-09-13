Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии

Арбитражный суд отказал ООО «РКап Концессионная компания № 10 из Одинцово в удовлетворении иска и не стал отменять результаты четырех аукционов на право заключения концессионных соглашений по строительству школ в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В Новосибирске соглашение было заключено с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» из Москвы. Позже концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании. На сегодняшний день обязательства по концессионным соглашениям выполняют ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Кировском районе» и ООО «Школа в Ленинском районе». Названия компаний совпадают с адресами школ, строительством которых они занимаются.

В сентябре 2022 года ООО «РКап Концессионная Компания № 10» подало иски в арбитражный суд о признании концессионных соглашений недействительными (ничтожными), а также об отмене решения Минэкономразвития НСО, оформленного уведомлением об итогах рассмотрении заявки предложения о заключении концессионного соглашения от 23.09.2021 года и провести повторные торги. Дело в том, что представители подмосковной «Концессионной Компании № 10» полагали, что осенью 2021 года их необоснованно не допустили к торгам на аукционе.

Ответчиками по искам являются компании-концессионеры, Минэкономразвития Новосибирской области и Минобразования Новосибирской области.

Судом установлено, что ООО «РКап Концессионная компания № 10», ООО «РКап Концессионная компания № 10» зарегистрировано 10.08.2020, то есть в период направления заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионных соглашений. Размер уставного капитала истца составляет 10 000 рублей, среднесписочная численность работников равна 1 работнику. При этом, учредитель является учредителем и руководителем нескольких компаний (ООО «ИнтегралИнвест», ООО «Инфраструктурастрой» (одним из учредителей ООО «ИнфраструктураСтрой» является Инфраструктура Инвест капитал Лимитед (Частная компания с ограниченной ответственностью), с которой ООО «РКап Концессионная компания № 10» заключён договор целевого займа), ООО «ГОСТ», ООО «Градиентстрой», ООО «РКАП Концессионная Компания № 7», ООО «РКАП Концессионная Компания № 8», ООО «РКАП Концессионная Компания № 9», ООО «Домтехностиль», ООО «Стройальянс», ООО «РКАП Концессионная Компания № 102.

— Суд усматривает, что в действительности подача заявок о готовности истца к участию в конкурсах на право заключения концессионных соглашений направлена не на реальное участие в таком конкурсе, а в достижении иного неправомерного результата, недостижение которого не может быть обращено к судебной защите. Сама по себе подача истцом заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения является актом злоупотребления права, поскольку такая подача потенциально направлена на прекращение внеконкурсной процедуры и переходу к конкурсной процедуры исключительно из-за волеизъявления лица, неспособного и не имеющего действительного намерения стать концессионером в социально-значимой сфере экономики Новосибирской области, — говорится в решении.

В материалах дела указано, что истцом и иными юридическими лицами, указанными выше, проводятся последовательные действия, направленные на оспаривание процедур заключения концессионных соглашений в разных регионах России. Так, в арбитражных судах Российской Федерации только по заявлениям ООО «РКап Концессионная компания № 10» рассматриваются еще 18 аналогичных дел; по заявлениям ООО «Инфраструктурастрой» — 7 аналогичных дел; по заявлениям ООО «Градиентстрой» — 25 дел.

При этом суд учитывает, что из поведения истца усматриваются его последовательные действия, направленные на оспаривание процедур заключения концессионных соглашений в разных субъектах РФ.

Суд отказал в удовлетворении иска. Отмечается, что решение может быть обжаловано.

В августе министр строительства региона Алексей Колмаков рассказал о том, что сроки ввода шести школ, которые строятся по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) перенесены на 2024 год. По его словам, сейчас они находятся на начальном этапе строительства.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.

Ранее редакция сообщала, что концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей.