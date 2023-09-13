Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии

Арбитражный суд отказал ООО «РКап Концессионная компания № 10 из Одинцово в удовлетворении иска и не стал отменять результаты четырех аукционов на право заключения концессионных соглашений по строительству школ в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.
В сентябре 2022 года ООО «РКап Концессионная Компания № 10» подало иски в арбитражный суд о признании концессионных соглашений недействительными (ничтожными), а также об отмене решения Минэкономразвития НСО, оформленного уведомлением об итогах рассмотрении заявки предложения о заключении концессионного соглашения от 23.09.2021 года и провести повторные торги. Дело в том, что представители подмосковной «Концессионной Компании № 10» полагали, что осенью 2021 года их необоснованно не допустили к торгам на аукционе.
Ответчиками по искам являются компании-концессионеры, Минэкономразвития Новосибирской области и Минобразования Новосибирской области.
Судом установлено, что ООО «РКап Концессионная компания № 10», ООО «РКап Концессионная компания № 10» зарегистрировано 10.08.2020, то есть в период направления заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионных соглашений. Размер уставного капитала истца составляет 10 000 рублей, среднесписочная численность работников равна 1 работнику. При этом, учредитель является учредителем и руководителем нескольких компаний (ООО «ИнтегралИнвест», ООО «Инфраструктурастрой» (одним из учредителей ООО «ИнфраструктураСтрой» является Инфраструктура Инвест капитал Лимитед (Частная компания с ограниченной ответственностью), с которой ООО «РКап Концессионная компания № 10» заключён договор целевого займа), ООО «ГОСТ», ООО «Градиентстрой», ООО «РКАП Концессионная Компания № 7», ООО «РКАП Концессионная Компания № 8», ООО «РКАП Концессионная Компания № 9», ООО «Домтехностиль», ООО «Стройальянс», ООО «РКАП Концессионная Компания № 102.
— Суд усматривает, что в действительности подача заявок о готовности истца к участию в конкурсах на право заключения концессионных соглашений направлена не на реальное участие в таком конкурсе, а в достижении иного неправомерного результата, недостижение которого не может быть обращено к судебной защите. Сама по себе подача истцом заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения является актом злоупотребления права, поскольку такая подача потенциально направлена на прекращение внеконкурсной процедуры и переходу к конкурсной процедуры исключительно из-за волеизъявления лица, неспособного и не имеющего действительного намерения стать концессионером в социально-значимой сфере экономики Новосибирской области, — говорится в решении.
При этом суд учитывает, что из поведения истца усматриваются его последовательные действия, направленные на оспаривание процедур заключения концессионных соглашений в разных субъектах РФ.
Суд отказал в удовлетворении иска. Отмечается, что решение может быть обжаловано.
В августе министр строительства региона Алексей Колмаков рассказал о том, что сроки ввода шести школ, которые строятся по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) перенесены на 2024 год. По его словам, сейчас они находятся на начальном этапе строительства.
В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.
Ранее редакция сообщала, что концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей.
Фото правительства Новосибирской области
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