Гробы и кости с кладбища 18 века смыло в Обское море под Новосибирском

В социальных сетях жители Новосибирска опубликовали фотографии разрушенного кладбища затопленной деревни Милованово.

Люди предположили, что погост был снесен бульдозером. Информацию проверили участники группы в ВКонтакте «ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия».

― В минувший выходной мы в очередной раз наведались туда. И нет, кладбище как было никому не нужно, так и осталось, всё стабильно, всё «в порядке». Кости, черепа и гробы, как обычно, валяются на берегу и катаются на песке в волнах прибоя. А напротив кладбища затеяли рыбалку мужики. Клёвое место, видать, ― написали новосибирцы в социальных сетях.

Известно, что погост находился рядом с деревней Милованово, которая была основана в далеких 1720-х годах. При строительстве Обского водохранилища населенный пункт попал в зону затопления и деревню перенесли ближе к берегу, а вот кладбище осталось. Долгие годы вода подмывала берег и захоронения оказывались в море.

Общественники обеспокоены таким состоянием дел и планируют написать обращение в прокуратуру, чтобы останки могли перезахоронить и обеспечить достойное отношение к памяти предков.

Ранее редакция рассказывала историю, как мертвый новосибирский бизнесмен помог следователям раскрыть свое убийство.