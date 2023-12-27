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«Я лежу в поле и хочу успокоиться»: мертвый бизнесмен помог новосибирским следователям раскрыть свое убийство

  • 27/12/2023, 12:16
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Мертвый бизнесмен помог новосибирским следователям раскрыть свое убийство
У преступника были все шансы остаться безнаказанным, но в дело вмешалась мистика.

В многолетней практике следователей и криминалистов редко есть место чуду и малообъяснимым явлениям. Чаще всего, все громкие преступления, а особенно убийства, отрабатываются по проверенной и очевидной схеме. Но иногда людям в погонах приходится искренне удивляться. Однажды раскрыть громкое дело о пропаже бизнесмена сыщики смогли благодаря сну. Подробности необычного преступления и наказания ― в материале Infopro54.

Загадочное исчезновение

Далекой зимой 2012 года партнеры по бизнесу 54-летний Алексей* и 34-летний Василий* разошлись во мнениях по поводу бизнеса. В последний раз мужчины встретились для обсуждения деловых вопросов на съемной квартире, а после этого Алексей бесследно исчез. Его младший коллега был искренне расстроен, участвовал в поисках, поддерживал жену и детей. Всем было известно, что коммерсанты дружат еще с 90-х годов, общаются семьями.

― Когда Алексей не вернулся домой, то первым подозреваемым стал его партнер по бизнесу. Василий, казалось, не скрывал ничего, в подробностях рассказывал об их последней встрече и даже строил свои версии. Умудрился увести следствие по ложному следу, поведав, что его друг должен был уехать по делам в Красноярск. Стали искать зацепки там, но, как выяснилось, мужчина не появлялся в соседнем регионе, ― рассказала Infopro54 бывший следователь следственного отдела по Ленинскому району города СУ СК РФ по Новосибирской области Анжелика Мурашко.

Все пути снова сошлись на съемной квартире, но там криминалисты не нашли ни единой зацепки и совершенно никаких улик. Интуитивно опытные сыщики понимали, что Василий как минимум что-то знает, но он был непреклонен.

Уголовное дело пришлось приостановить и отложить до лучших времен.

Ночные кошмары

После пропажи старшего друга, который всегда останавливал Васю от необдуманных и дерзких поступков, в жизни сибиряка началась черная полоса. Мужчина уже через год попался на казахской границе с крупной партией наркотиков. Судили его в другом государстве, поэтому приговор был далеко не гуманным ― 16 лет лишения свободы.

В тюрьме Вася вдруг проникся духом патриотизма и стал писать во все инстанции и требовать пересмотра дела по российским законам.

― В итоге он все-таки добился депортации на родину и нового суда. Его приговорили к 7 годам лишения свободы и отправили в одну из колоний Новосибирской области, ― рассказывает следователь.

Спустя три года Василий стал настойчиво просить встречи с оперативниками и следователями. Он признался, что совершенно перестал спать, так как во сне к нему является его пропавший друг. Заключенный уверял, что готов помочь раскрыть преступление. Какое-то время ему, конечно, не верили.

― Он снится мне постоянно, я уже каждой ночи боюсь. Является и говорит: «Я лежу в поле и хочу успокоиться. Ты должен меня найти и похоронить». Как живой прямо стоит и требует. Я так больше не могу! Готов все рассказать, хочу успокоить свою и его душу, ― со слезами исповедался оперативникам Василий.

Опера долго придумывали, как преподнести следователям СК эти вещие сны и настойчивого Василия. Не секрет, что в тюрьмах часто пытаются «вспомнить» былые дела и даже придумывают их, чтобы хотя бы на время отвлечься. Сомнений было много, но в итоге уже всем стало интересно, чем закончится эта мистическая история.

Заключенному организовали встречу с сыщиками. А благодаря неугомонной душе пропавшего Алексея, которая даже с того света не давала покоя своему другу, удалось найти и тело погибшего и его настоящего убийцу.

Истина была рядом

Все-таки не зря в 2012-м году правоохранители подозревали Василия в страшном преступлении. Отсутствие улик, признания и доказательств позволили убийце какое-то время оставаться на свободе. Но какие-то высшие силы все расставили по своим местам. А дело было так.

― Василий и Алексей встретились для делового разговора на съемной квартире. В процессе общения стали спорить и конфликтовать. В пылу агрессии Василий схватил нож, который обычно всегда носил с собой на поясе, и сначала ударил оппонента в спину, а потом в сердце. Осознав, что друг мертв, он начал тщательно заметать следы. Утащил погибшего в ванную комнату, уложил в ванну, а сам поехал домой, чтобы обеспечить себе алиби и переночевать с женой. На следующий день снял гараж в самой неприметной части города, и поменял в нем замок на воротах, чтобы попасть внутрь мог только он.  Потом взял сумку из-под резиновой лодки и вернулся в съемную квартиру. Там пришлось провести тщательную генеральную уборку, чтобы хозяин жилья ничего не заподозрил и для криминалистов не осталось никаких улик. Тело друга спрятал в сумку, вытащил все личные вещи из его карманов. Затем погрузил сумку с тяжелой ношей в багажник своего автомобиля и увез в гараж, ― вспоминает Анжелика Мурашко.

Барсетку, телефоны, банковские карты и прочие вещи убитого Василий раскидал по всему городу в разных местах. Орудие преступления выкинул в лесу. А дальше убийца стал ждать, когда вокруг пропажи Алексея стихнет ажиотаж. Он активно ходил на допросы, общался с семьей погибшего и был в курсе всего происходящего.

Наступила весна. Мужчина понимал, что прятать тело больше невозможно. Он придумал новый план. Нанял эскаваторщика, чтобы тот выкопал яму в поле за городом, купил два грузовика со свежим грунтом.

Мертвый бизнесмен помог новосибирским следователям раскрыть свое убийство

― Яма получилась большая, глубиной в четыре метра. На дно Василий кинул сумку с телом бизнес-партнера, а сверху грузовики обильно присыпали землей, ― рассказывает подробности следователь.

Сибиряк был уверен, что провернул идеальную схему и Алексея уже никто никогда не найдет. Оно бы так и было, если бы в эту историю не вмешалась мистика.

―  Василий заключил досудебное соглашение со следствием. Он привел нас на место, где мы откопали останки пропавшего в 2012 году мужчины. От тела остался один скелет и часть одежды. Супруга убитого смогла легко опознать мужа по уцелевшему золотому перстню, с которым тот никогда не расставался, ― вспоминает Анжелика Мурашко.

Родные с трудом поверили, что Вася убил друга. Они до последнего сомневались в такой жестокости, а потом в лицемерии, с которым он продолжал общаться с семьей и оказывал поддержку.

Алексея удалось похоронить на местном кладбище по-человечески. Вероятно, его душа, наконец, обрела покой.

Василию к сроку за наркотики добавили еще 7 лет колонии за убийство.

*Имена героев изменены.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство СК вещий сон бизнес


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