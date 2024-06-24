В Новосибирске комнаты продаются почти в три раза дешевле студии

В Новосибирске комната в квартире стоит в 2,7 раза дешевле студии. Такие данные приводит Циан. Аналитика. Эксперты отмечают снижение популярности этого формата — ежегодно количество предлагаемых комнат в городе сокращается.

—Комнаты редко становятся альтернативной квартирам. При нехватке средств на студию или «однушку» покупатель чаще ищет варианты в других локациях или откладывает сделку. Тех, кто решает в таком случае купить комнату, совсем немного, — утверждает эксперт Циан. Аналитики Елена Лапшина.

По данным экспертов, в среднем в Новосибирске комната в квартире стоит 1,4 млн рублей. Студию на вторичном рынке можно приобрести в среднем за 3,8 млн рублей.

Самый большой разрыв (4 раза) в Челябинске, минимальный (80%) в Москве.

Ранее независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечал, что низкий спрос на комнаты связан с огромным выбором студий и 1 комнатный квартир небольшой площади.

— За последние 5 лет в городе сдано больше 20-ти тысяч студий. Сейчас в продаже огромное число студий и маленьких квартир от инвесторов и застройщиков, сданных 1-8 лет назад, — говорит эксперт.

Он уверен, что тренд ЦБ РФ на снижение доли льготной ипотеки и повышение адресности семейной ипотеки приведёт к снижению цены маленьких квартир относительно многокомнатных.

Ранее редакция сообщала, что в мае новосибирцы купили квартир в новостройках на 13,5 млрд рублей. Подстегнуло спрос завершение программы льготной ипотеки.