Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Делегация группы «Эталон» во главе с вице-президентом по региональному развитию Юрием Бородиным провела встречу с представителями администрации рабочего поселка Кольцово во главе с Николаем Красниковым для обсуждения плана реализации нового жилого проекта компании, который будет возведен в этом районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба застройщика.

— Кольцово — район, находящийся в окружении естественных природных ландшафтов, с хорошей экологией, большим потенциалом и уникальной историей, — отметил Юрий Бородин. — Здесь мы видим возможности для создания новых современных проектов с комфортной, сбалансированной средой, которая будет интересна покупателям. На данный момент специалисты Группы «Эталон» начинают разработку концепции будущего жилого комплекса. И мы уверены, что благодаря профессионализму и компетенциям нашей компании, а также открытому диалогу с администрацией Кольцово, мы сможем представить интересный качественный проект, который органично интегрируется в сложившийся архитектурный код территории.

Новосибирск стал вторым после Омска новым региональным рынком компании. Расширение географии присутствия соответствует утвержденной в конце 2020 года стратегии развития Группы «Эталон».

Группа «Эталон» основана в 1987 году, является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Активы Группы «Эталон» включают 20 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 2,8 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2020 года составляет 204 млрд рублей.

В 2020 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 538 тыс. кв. м на сумму 79,9 млрд рублей. В 2020 году завершено строительство 540 тыс. кв. м чистой реализуемой площади. Выручка компании в 2020 году составила 78,7 млрд рублей, EBITDA — 12,6 млрд рублей.

Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система».