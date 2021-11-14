В Новосибирске стартовали традиционные бюджетные баталии

Более детальное рассмотрение предстоит на комиссиях, однако некоторые бюджетные пункты уже вызвали острые вопросы.

Несколько скучных общих цифр

Что касается общих характеристик городского бюджета на предстоящий и плановый период двух последующих лет, то, как следует из доклада начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, общий объем расходов на 2022 год составляет 61,5 млрд рублей, в 2023 году — 53,3 млрд, в 2024 году — 59,8 млрд. Из 61,5 млрд рублей 2022 года расходы на образование составят 33,5 млрд. На социальную сферу предполагается израсходовать 40,7 млрд — 66% от общего объема расходов.

— Впервые за последние годы эта сумма больше, чем показатели в бюджете текущего года на 2,4 млрд рублей, и превышает объем межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены в действующем бюджете на 2022 год на 5 млрд рублей, — сообщает Веселков. — Кроме того, по информации Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, часть межбюджетных трансфертов, которые в текущем году получают Новосибирская область и город Новосибирск, еще не распределена, и есть уверенность, что после обсуждения проекта федерального и областного бюджета объем целевых средств для города будет увеличен.

Что касается доходов, то на предстоящий 2022 год запланировано 30,4 млрд собственных доходов (+1,5 млрд к 2021 году и + 1 млрд к плановому показателю, предусмотренному действующим бюджетом на 2022 год). Сумма заемных средств составляет 800 млн рублей, они не обеспечены доходными источниками. Сумма безвозмездных поступлений — 30,3 млрд рублей.

В межбюджетных трансфертах более 60% — трансферты на выполнение переданных полномочий в части зарплат бюджетников и укрепление материально-технической базы учреждений, 31% — целевые субсидии. При этом запланировано поступление из фонда содействия реформированию ЖКХ 1,2 млрд на реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Налоговые доходы города в 2022 году составляют более 81% собственных доходов, неналоговые — около 20%.

— Доля налоговых доходов продолжит ежегодно расти, — поясняет глава департамента. — Соответственно, доля неналоговых доходов — снижаться. Отрицательная динамика по неналоговым доходам связана со снижением количества ликвидных объектов, подлежащих продаже, с несвоевременным темпом выкупа земельных участков — на эту динамику повлияет изменение кадастровой стоимости в связи с тем, что для части арендаторов расчет арендной платы за землю осуществляется на основе кадастровой стоимости участков.

За счет собственных доходов и заемных средств будут обеспечены текущие расходы в сумме 30,6 млрд рублей, расходы капитального характера в сумме 794 млн рублей. За счет безвозмездных поступлений будут запланированы расходы в сумме 25,5 млрд и капитальных вложений — 4,8 млрд рублей.

— Формирование расходной части по собственным источникам осуществлялось на основании консервативных прогнозов, обусловленных ограничением бюджетных возможностей в результате продолжающегося распространения коронавирусной инфекции, — поясняет Александр Веселков. — Кроме того, были учтены изменения бюджетного и налогового законодательства — отмена ЕНВД, актуализация с 2022 года патентной системы налогообложения, пересмотр кадастровой стоимости участков на территории Новосибирска с 2022 года.

Общественность ждет масштабности

К моменту проведения публичных слушаний от граждан поступили 26 обращений, содержащих 95 предложений по изменению бюджетных расходов. Из них 15 — по расходам капитального характера: строительство школы и детсада в Дзержинском районе, в микрорайоне «Чистая слобода», строительство дополнительной автополосы на улице Порт-Артурской и Станционной, дорог от улицах Титова и Дукача к железнодорожному переезду и улицах Спортивной, Заозерной, Связистов, продолжение трамвайной линии в сторону улицы Дукача, ликвидация свалки в Калининском районе.

— Данные предложения касаются установления расходов капитального характера и затрагивают содержание проекта решения о бюджете, — поясняют в мэрии. — Каждый объект капитального вложения отражается в бюджете города отдельной строкой. Изменения федерального и регионального законодательства привели к тому, что Новосибирск принимает решения о начале строительства новых объектов капитальных вложений только при наличии финансовой поддержки из областного и федерального бюджетов. По объектам, предложенным жителями города, ни на федеральном, ни на региональном уровне решение не принято.

Однако большинство из внесших предложения городских общественников порадовать нечем.

Предусмотрены лишь расходы на проектно-сметную документацию по ликвидации свалки в Калининском районе в рамках нацпроекта, предусматривающего федеральные средства.

Что касается некапитальных предложений городских общественников, то, как поясняют в мэрии, они относятся к предложениям текущего характера, что предполагает их пообъектное отражение в городском бюджете.

Депутаты о насущном

В рамках слушаний депутатам горсовета были представлены планируемые бюджетные расходы в разрезе пяти департаментов — основных распорядителей бюджетных средств: департамента энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, образования, социальной политики, а также департамента культуры, спорта и молодежной политики. Их расходы в общей сложности, по информации мэрии, составляют 84,5%, а с учетом капитальных вложений по линии департамента строительства и архитектуры — почти 90% (55,3 млрд).

Как следует из обсуждения докладов руководителей департаментов и вопросов, поступивших от депутатов, помимо вопросов локального характера на каком-то конкретном округе, оформились несколько резонансных общегородских проблем, еще на стадии слушаний вызвавших активное обсуждение.

Тротуары-«подснежники»

Депутаты горсовета обратили внимание на довольно скромную сумму в 40 млн рублей, запланированную в следующем году на ремонт тротуаров на территории всего города, при том что их текущее состояние, мягко говоря, далеко от идеального. Это касается как скрытых от большинства глаз улиц частного сектора, так и центральной части города, по которой пролегают гостевые маршруты.

— Центр Новосибирска — в очень плачевном состоянии в плане тротуаров, — считает депутат Ростислав Антонов (независимый). — Очень смешные суммы выделяются на ремонт тротуаров. Приезжают гости со всей страны и из-за рубежа, и мы такое лицо города показываем. Возможно ли, чтобы у нас по крайней мере в центральной части город как-то привести в порядок?

— Вы человек новый, я вам при нашем знакомстве свои соболезнования высказал, — обратился к руководителю профильного департамента Константину Васильеву вице-спикер горсовета Николай Тямин («Единая Россия»). — Но надеюсь, что на вопросы депутатов вы найдете ответы. На совещании по благоустройству частного сектора после обоснованного наезда на подрядчика из-за некачественных работ ваш технадзор защищал его. Боюсь быть пророком, но слишком много в последнее время чиновников арестовывают. У технадзора задачи другие — контролировать качество работ. Это бюджетные деньги, и они растаскиваются. Отведите беду от этого направления.

При этом, как отметили некоторые из участников слушаний, долгожданный ремонт в текущем году, не успев начаться, стал поводом для многочисленных шуток горожан в соцсетях, сопровождаемых фото, на которых рабочие кладут асфальт поверх уже выпавшего снега, то же самое происходит и с дорогами в частном секторе.

Но стоит напомнить, что появлению «подснежного» асфальта способствовали, с одной стороны, объективные причины — область не торопилась с выделением городу средств, из-за чего пришлось сместить и конкурсные процедуры, завершившиеся уже осенью.

— Не надо дожидаться мая, чтобы потом к области выходить: «Дайте нам денег», — считает депутат Игорь Украинцев (независимый). — С этими предложениями мы можем выйти сейчас, чтобы не смеялись над тем, что мы асфальт в снег кладем. Может, следует обратиться коллективно, вместе с депутатским корпусом и мэрией, по поводу необходимого софинансирования.

В муниципалитете, как следует из ответов и пояснений городских чиновников, готовы рассмотреть возможность повышения собственных лимитов по данной статье расходов. Но в то же время на городском уровне предстоит утрясти ряд проблем в этой части.

— Понимаем, что эта сумма недостаточна, — озвучил позицию мэрии первый вице-мэр Борис Буреев. — Но прошу обратить внимание на своевременное освоение средств, которые есть. Второй год подряд тротуары делаются в последний момент. Да, в этом году добавились средства из областного бюджета, но вы уж организуйтесь там у себя — негоже это делать в октябре с переходом в ноябрь. А по сумме будем смотреть. По частному сектору тоже попрошу, чтобы лимиты осваивались в срок, а не в ноябре укладывалась щебенка на снег, 50 млн рублей в департаменте транспорта стояли в самом начале года. Департамент дотянул, что работы начали выполняться в октябре и ноябре. Отработайте, а после этого просите дополнительные средства.

Согласно предложенному проекту бюджета, общая сумма средств на транспортно-дорожную отрасль в 2022 году составляет 10,2 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд — из областного и 6 — из городского бюджетов. Расходы на капитальные объекты — 3 млрд (2,5 — область, 0,5 — город). Ремонт улично-дорожной сети — 1,4 млрд, в том числе ремонт и восстановление тротуаров — 40 млн рублей.

Платные, но убыточные парковки

Вторым «дорожным» вопросом, активно обсуждаемым в разрезе городского бюджета, стали не расходы, а доходы, получаемых по линии Городского центра организации дорожного движения (ГЦОДД. — Ред.) от платного парковочного пространства.

Общественник «выявил в Новосибирске коррупционную схему на 1 млрд рублей» Проверка Контрольно-счетной палатой МБУ ГЦОДД выявила ряд нарушений, — говорит председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко («Единая Россия»). — Мы заключаем контракты на обслуживание парковочных карманов, не упираясь в законодательство. Процедуру объявили, она не состоялась, тем не менее заключаем договор. Никакой критике не поддается то, что творится. Только одна парковка более-менее работает — напротив Центрального рынка. Надеюсь, динамика будет положительная в этом направлении.

Как дополнил Титаренко председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (КПРФ), убытки от платных парковок для города, по результатам проверки КСП, ежегодно оцениваются в десятки миллионов рублей и покрываются предприятием за счет другого направления деятельности — предоставления провайдерам в аренду линий электропередач.

— В 2022 году будет ли эта ситуация исправлена? Мы выйдем хотя бы в ноль по этим платным парковкам, либо эта история и дальше будет убыточной? То, что написала КСП — это фантастическое расследование, по-другому не назовешь, — заявил Бурмистров.

Как напомнили депутаты, несколько лет назад по итогам совещания теперь уже бывшие руководитель ГЦОДД Андрей Романцов и начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов обещали, что данные парковки, на которые было затрачено 50 млн рублей, себя окупят за 1,5-2 года.

Старые школы

Третьим в рейтинге обсуждаемых вопросов стала перспектива хотя бы частичной ликвидации занятий школьников в жанр, а кое-где и в три смены. По информации департамента образования, сейчас 162 образовательные организации города обучаются в две смены с разным коэффициентом — от очень низкого до 200% наполнения. И речь идет даже не о строительстве новых образовательных учреждений, которых городу необходимо 3-4 ежегодно, что без вмешательства «федералов» нереально, а о реконструкции имеющихся старых зданий — соответствующих строк в проекте бюджета депутаты не обнаружили. В качестве примеров приводились лицей №12 (Центральный район), школы №103 (Калининский), №73 (Ленинский), №57 и №36 (Дзержинский).

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия Не могу не сказать про 57-ю школу, которая 4 года закрыта, — приводит пример вице-спикер Евгений Лебедев (ЛДПР, фракция ликвидирована). — По соседству — 36-я школа, еще старше. Мы 4 года говорим: проект, смету завернули. Фамилии назовите тех, кто завернули, почему завернули? Пока выстрадаем 57-ю — это еще 3-4 года. На тот момент 36-й будет уже 90 лет. Мы опять будем проекты, сметы еще 5 лет делать. Школы — одинаковые. Сделайте типовой проект, чтобы по окончанию вопроса с 57-й школой перейти к 36-й. Буду этот вопрос поднимать регулярно.

Как следует из ответов депутатам чиновникам, четкого понимания перспектив по данным объектам в настоящий момент нет.

Общая сумма образовательных расходов на 2022 год составит 29,4 млрд рублей. Вместе с тем консолидированный бюджет в отрасли образования запланирован в объеме более 30,5 млрд рублей. Расходы города — 10,5 млрд, в том числе средства местного — 9,3 млрд, средства областного — 20 млрд. В проекте бюджета на 2022 год сохранены все основные направления расходов. Департаменту образования в рамках местного бюджета доведены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 9,3 млрд рублей. Из них на обеспечение функционирования деятельности образовательных организаций, в том числе на текущее содержание, — 8,7 млрд. На проведение текущего капитального ремонта остаются на начало принятия бюджета 343 млн рублей. Данные средства используются для проведения необходимых аварийных работ: ремонт кровель, устранение предписаний надзорных органов, ремонт спортзалов, ограждений, опорных блоков и исполнение наказов избирателей.