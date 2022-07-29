Группа «Сибантрацит» открыла Корпоративный учебный центр

Группой уже получена образовательная лицензия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Собственный Корпоративный учебный центр – следующий шаг в развитии комплексной системы подготовки персонала, которую ГК «Сибантрацит» последовательно развивает. До конца 2022 года учебный центр проведет обучение по 12-ти программам.

Корпоративный учебный центр Группы «Сибантрацит» ориентирован на развитие обучения рабочих профессий в регионе для всех предприятий Группы. Обучение будет проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. В 2022 году в Корпоративном учебном центре можно будет пройти подготовку по таким специальностям как: стропальщик, весовщик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту оборудования, пробоотборщик, лаборант химического анализа, электрослесарь по ремонту оборудования, оператор пульта управления, оказание первой помощи для водителей и машинист насосных установок. Разработана программа расширения перечня программ обучения.

Обучение будет включать в себя как теоретическую часть, так и производственную практику на предприятии с обязательной итоговой аттестацией и выдачей документа о получении профессии.

“Сибантрацит” является надежным работодателем, а также партнером правительства Новосибирской области. Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников и понимаем, что создание учебного центра — это не дублирование наших функций, а доводка специалистов, которые будут востребованы по данной специальности на данном предприятии; это доводка наших стандартов по подготовке специалистов», — сказала заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

Компания поддерживает развитие образования на всех уровнях: от школьного до профессионального. «Сибантрацит» оказывает поддержку школам Искитимского района, региональному центру поддержки одаренных детей «Альтаир», поддерживает программу «Учитель для России», сотрудничает с вузами и средне-специальными учебными заведениями.