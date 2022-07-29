Впервые в Новосибирской области пляж получил знак отличия Ростуризма

— Для региона очень значимо, что пляж «Хвоя» получил «синий флаг» – знак высшей I категории. Установка флага будет способствовать повышению привлекательности объекта, повышению уровня доверия со стороны потребителей и развитию внутреннего и въездного туризма в Новосибирской области, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Основными критериями отбора пляжей являются чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства, в том числе современных объектов санитарно-гигиенического назначения. Обязательными требованиями являются наличие пункта медицинской помощи и спасательных постов. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов.

Напомним, летом 2022 года на берегу Обского моря гостей и жителей Новосибирской области принимают 7 санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха.

Общероссийская добровольная классификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует «синий флаг», II категории – «зеленый флаг», III категории – «желтый флаг».