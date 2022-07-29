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Впервые в Новосибирской области пляж получил знак отличия Ростуризма

  • 29/07/2022, 11:08
Автор:
новости Новосибирской области
Пляж парк-отеля «Хвоя» отмечен «синим флагом» – знаком высшей категории нового российского стандарта качества и безопасности пляжей.

— Для региона очень значимо, что пляж «Хвоя» получил «синий флаг» – знак высшей I категории. Установка флага будет способствовать повышению привлекательности объекта, повышению уровня доверия со стороны потребителей и развитию внутреннего и въездного туризма в Новосибирской области, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Основными критериями отбора пляжей являются чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства, в том числе современных объектов санитарно-гигиенического назначения. Обязательными требованиями являются наличие пункта медицинской помощи и спасательных постов. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов.

Напомним, летом 2022 года на берегу Обского моря гостей и жителей Новосибирской области принимают 7 санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха.

Общероссийская добровольная классификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует «синий флаг», II категории – «зеленый флаг», III категории – «желтый флаг».

Фото: телеграм-канал/AlekseiKopaigorodskii

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Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ростуризм Пляж новости туризма знак отличия


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