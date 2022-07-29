В строящийся кампус Академпарка уже зашли первые резиденты

В посёлке Ложок Новосибирского района стартовало строительство первого здания новой производственной площадки кампуса Академпарка в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По информации компании-застройщика — АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» — планируется строительство 11-ти объектов административно-лабораторных зданий, производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры на площади примерно около 20 тыс кв м. Первый из них — административно-лабораторное здание в 1,5 тыс кв м, разделённое на модуль-боксы с индивидуальным входом, собственными санитарными зонами, вентиляционными системами, инженерным оборудованием. Всего предполагается 11 таких типовых зданий.

— Здания уникальны тем, что модуль-боксы по 280 «квадратов» можно легко объединить между собой, увеличив площади помещений, необходимых для инвесторов, — рассказывает директор по строительству Дмитрий Мальцев. — Кроме того, благодаря высоте потолков можно выставить дополнительные антресоли, на которых разместить дополнительные офисные, складские и производственные помещения.

Первое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, проект в целом — до конца 2024 года.

Примечательно, что уже на этом этапе обозначились первые резиденты. Некоторые из них готовы вкладываться в строительные работы. В частности, это индивидуальный предприниматель Алексей Ивлев, специализирующийся на пошиве детской одежды и технологиях производства (методики кроения, пошивов). Сейчас на средства предпринимателя строится швейный цех на 30 рабочих мест, из которых половина — стандартная рабочая сила швейного производства, остальные – инженерное обеспечение.

— Определённо аренда дешевле, но в перспективе, в горизонте 5 — 10 лет, строительство так или иначе уходит в плюс, — говорит Ивлев. — В Академгородке большая проблема с арендными площадями, необходимыми для производства. Поэтому мы выбрали вариант именно строительства. Изначально рассматривали Академгородок в плане наличия инженеров, способных управлять нашим оборудованием.

В то же время, условия предоставления в аренду площадей потенциальным резидентам, как сообщает директор Академпарка Дмитрий Верховод, предполагают возможный выкуп за символическую стоимость.

— Эти здания Технопарк строит за счёт собственных средств, — поясняет Верховод. — Будем их предлагать в аренду, аренду с выкупом или просто продавать. Основной наш расчёт на привлечение инвесторов, производственных компаний, которые готовы здесь приобрести полностью инженерно обустроенные земельные участки и построить свои производственные здания. Общая стоимость участков – 30 тыс за «сотку». Эта сумма выплачивается в виде арендной платы в течение трёх лет. После завершения строительства здание выкупается по некоей символической цене — порядка 3,5 тыс за «сотку».

Так в числе резидентов-арендаторов по итогам заседания наблюдательного совета Академпарка обозначилась компания «Фишер шпиндель технолоджи», в сотрудничестве с которой Академпарк создаёт измерительный центр коллективного пользования.

— Мы освоили уникальную технологию по производству комплектующих, — рассказывает коммерческий директор компании Дмитрий Колбусов. — При изготовлении высокоточных деталей их необходимо измерять. В Новосибирске и ближайших областях нет такой возможности. Обратились в Технопарк с предложением создать центр, получили одобрение. Мы нашим оборудованием будем закрывать свои потребности в измерениях и потребности других резидентов Технопарка. Мы постарались создать максимально широкую палитру измерительных инструментов. Мы здесь предполагаем от 100 до 200 квадратных метров взять в аренду и разместить центр.

Ранее в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на данной площадке были построены объекты инженерной инфраструктуры — дорога, первая очередь очистных сооружений. В перспективе в рамках постановления правительства Новосибирской области предполагается строительство сетей водоснабжения, водоотведения протяжённостью 400 погонных метров, электросетей в 10 киловольт, трансформаторной подстанции на 1,6 мегаватт, сетей связи. Площадка занимает 3,1 га. Площадь объекта — 1,4 тыс кв м. Объект включает 5 модуль-боксов, порядка 30 парковочных мест. Планируемый объём инвестиций — 1,37 млрд. руб. (в том числе 1,20 млрд. руб. частных инвестиций). Основные прогнозные параметры проекта (на 2025 г.): порядка 720 — новых созданных рабочих мест в компаниях-резидентах; порядка 610 млн. руб. — сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. Из планируемого объёма инвестиций — 1,37 млрд. рублей 1,20 млрд. рублей – инвестиции частных инвесторов, которые оценили для себя возможности работы и развития в Академпарке.