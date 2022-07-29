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В строящийся кампус Академпарка уже зашли первые резиденты

  • 29/07/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Некоторые из них сами инвестируют в строительство.

В посёлке Ложок Новосибирского района стартовало строительство первого здания новой производственной площадки кампуса Академпарка в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По информации компании-застройщика — АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» — планируется строительство 11-ти объектов административно-лабораторных зданий, производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры на площади примерно около 20 тыс кв м. Первый из них административно-лабораторное здание в 1,5 тыс кв м, разделённое на модуль-боксы с индивидуальным входом, собственными санитарными зонами, вентиляционными системами, инженерным оборудованием. Всего предполагается 11 таких типовых зданий.

Здания уникальны тем, что модуль-боксы по 280 «квадратов» можно легко объединить между собой, увеличив площади помещений, необходимых для инвесторов, рассказывает директор по строительству Дмитрий Мальцев. Кроме того, благодаря высоте потолков можно выставить дополнительные антресоли, на которых разместить дополнительные офисные, складские и производственные помещения.

Первое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, проект в целом до конца 2024 года.

новости Новосибирска

Примечательно, что уже на этом этапе обозначились первые резиденты. Некоторые из них готовы вкладываться в строительные работы. В частности, это индивидуальный предприниматель Алексей Ивлев, специализирующийся на пошиве детской одежды и технологиях производства (методики кроения, пошивов). Сейчас на средства предпринимателя строится швейный цех на 30 рабочих мест, из которых половина стандартная рабочая сила швейного производства, остальные – инженерное обеспечение.

  Определённо аренда дешевле, но в перспективе, в горизонте 5 10 лет, строительство так или иначе уходит в плюс, говорит Ивлев. В Академгородке большая проблема с арендными площадями, необходимыми для производства. Поэтому мы выбрали вариант именно строительства. Изначально рассматривали Академгородок в плане наличия инженеров, способных управлять нашим оборудованием.

В то же время, условия предоставления в аренду площадей потенциальным резидентам, как сообщает директор Академпарка Дмитрий Верховод, предполагают возможный выкуп за символическую стоимость.

Эти здания Технопарк строит за счёт собственных средств, поясняет Верховод. Будем их предлагать в аренду, аренду с выкупом или просто продавать. Основной наш расчёт на привлечение инвесторов, производственных компаний, которые готовы здесь приобрести полностью инженерно обустроенные земельные участки и построить свои производственные здания. Общая стоимость участков – 30 тыс за «сотку». Эта сумма выплачивается в виде арендной платы в течение трёх лет. После завершения строительства здание выкупается по некоей символической цене порядка 3,5 тыс за «сотку».

новости Новосибирска

Так в числе резидентов-арендаторов по итогам заседания наблюдательного совета Академпарка обозначилась компания «Фишер шпиндель технолоджи», в сотрудничестве с которой Академпарк создаёт измерительный центр коллективного пользования.

Мы освоили уникальную технологию по производству комплектующих, рассказывает коммерческий директор компании Дмитрий Колбусов. При изготовлении высокоточных деталей их необходимо измерять. В Новосибирске и ближайших областях нет такой возможности. Обратились в Технопарк с предложением создать центр, получили одобрение. Мы нашим оборудованием будем закрывать свои потребности в измерениях и потребности других резидентов Технопарка. Мы постарались создать максимально широкую палитру измерительных инструментов. Мы здесь предполагаем от 100 до 200 квадратных метров взять в аренду и разместить центр.

Ранее в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на данной площадке были построены объекты инженерной инфраструктуры дорога, первая очередь очистных сооружений. В перспективе в рамках постановления правительства Новосибирской области предполагается строительство сетей водоснабжения, водоотведения протяжённостью 400 погонных метров, электросетей в 10 киловольт, трансформаторной подстанции на 1,6 мегаватт, сетей связи. Площадка занимает 3,1 га. Площадь объекта 1,4 тыс кв м. Объект включает 5 модуль-боксов, порядка 30 парковочных мест. Планируемый объём инвестиций 1,37 млрд. руб. (в том числе 1,20 млрд. руб. частных инвестиций). Основные прогнозные параметры проекта (на 2025 г.): порядка 720 новых созданных рабочих мест в компаниях-резидентах; порядка 610 млн. руб. сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. Из планируемого объёма инвестиций 1,37 млрд. рублей 1,20 млрд. рублей – инвестиции частных инвесторов, которые оценили для себя возможности работы и развития в Академпарке.

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии инвестиции бизнес


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