Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске из-за логистических проблем

Группа «Слот» объявила об отмене выступления на фестивале «Ветер Сибири», который должен состояться в Новосибирске с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

— Хотим сообщить, что мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем, — говорится в сообщении

Вместе с тем у «Слота» запланирован на 11 августа концерт на фестивале «Форт Новорок», который пройдет в Краснодаре.

Напомним, фестиваль «Ветер Сибири» проводится в Новосибирске впервые. В прошлом году организаторы резко свернули планы, заявив об отмене концерта в Бийске. Многие зрители не смогли тогда вернуть деньги за билеты. В Новосибирске рок-фестиваль пройдет на аэродроме Мочище. Отмечается, что в течении трех дней на двух сценах фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей групп, до грандов и легенд отечественной рок-сцены. Ранее сообщалось об отмене выступлений групп «Сплин», «Три дня дождя» и «Звери».