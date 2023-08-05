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В Новосибирске имущество бывших гендиректоров Тяжстанкогидропресса арестовали на сумму 750 млн рублей

  • 05/08/2023, 11:10
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В Новосибирске имущество бывших гендиректоров Тяжстанкогидропресса арестовали на сумму 750 млн рублей
Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Кировский районный суд города Новосибирска назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского (82 года) и Николая Степакина (55 лет). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Они обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств, также один из них обвиняется в растрате и преднамеренном банкротстве ООО, связного с заводом.

На стадии предварительного следствия на имущество подсудимых наложен арест.

— На стадии предварительного следствия на имущество подсудимых Арановского В.А., Степакина Н.А. наложен арест на общую сумму более 750 000 000 рублей, — говорится в сообщении.

В отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, экс-директора завода, заключив в разное время договоры купли-продажи с подконтрольными организациями, продали имущество «Тяжстанкогидропресс» по заведомо заниженной стоимости. В результате ПАО «Тяжстанкогидропресс» потеряло здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% долю в уставном капитале принадлежавшего заводу ООО.

Напомним, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

По данным Seldon.Basis, 92,52% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» принадлежит гражданам России, 7,48% — ЗАО «ДКК» (по данным Seldon.Basis компания ликвидирована). Выручка компании за 2022 год составила 163,96 млн рублей (-29%), чистая прибыль — 1,24%.

Ранее редакция сообщала, что дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске передали в суд.

Фото: freepik.com, fabrikasimf

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело растрата мошенничество Завод Тяжстанкогидропресс


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