Мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены»

Проект планировки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах опубликован в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

Согласно документу, срок развития планируемой территории — 2030 год. Площадь – 136,62 га.

Предполагается, что на данной территории будет возведено 295,5 тыс. кв. метров жилья. Жилищный фонд увеличится до 669,6 тыс. кв. м общей площади. По подсчетам мэрии, численность населения к 2030 году на этой территории увеличится до 24,45 тыс. человек. Расчетная плотность населения жилого микрорайона не будет превышать 420 человек на 1 га.

— Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в композиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плотности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. Колористические решения фасадов объектов должны учитывать современные тенденции и направления в архитектуре и не должны входить в противоречия со сложившимися традициями городской среды. Отделка фасадов объектов должна быть выполнена из современных материалов с высокими декоративными свойствами, — говорится в документе.

Помимо жилых домов планируется строительство школ на 1100 мест каждая. Одна из них будет построена по ул. 3-я Кирпичная Горка, вторая — пер. 1-му Кирпичному в Октябрьском районе. Кроме того, запланировано строительство двух детских садов по 310 мест (в микрорайоне «Закаменский» и по ул. 2-й Кирзавод в Октябрьском районе) и библиотеки. Она будет расположена в отдельно стоящем здании или встроенно-пристроенной. Также в границах зоны специализированной многоэтажной общественной застройки осуществляется строительство гостиницы, средняя площадь номеров в которой составляет более 30 кв. м.

В документе указано, что на планируемой территории расположен объект капитального строительства федерального значения — «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» и региональный центр волейбола «Локомотив-Арена». Других объектов федерального и регионального значения не планируется.

Для обеспечения благоприятного микроклимата и пешеходной проницаемости планируемой территории предусматривается увязать все элементы озеленения и благоустройства в единую систему. При этом, создание линейного озеленения предполагается не только из одно- или двурядных посадок аллейных деревьев, но и из бульваров, «карманных» парков, формирующих непрерывные озелененные территории уже с выраженным средообразующим эффектом.

Согласно плану, будет проведена реконструкция существующей озелененной территории общего пользования «Озеро Верховое» в Дзержинском районе.

К 2030 году в проекте планировки предусмотрены расширение ул. Бориса Богаткова, строительство кольцевой развязки на пересечении магистральных улиц общегородского значения – ул. Фрунзе и ул. Кошурникова, а также строительство надземного пешеходного перехода через ул. Фрунзе и ул. Кошурникова у торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл».

Кроме того, согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска предусмотрено: строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина, строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Красина от ул. Михаила Кулагина до ул. Бориса Богаткова, проектирование и строительство объекта «Левый перегонный тоннель станция Золотая Нива – станция Березовая роща». При этом, в связи со строительством трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива в состав транспортно-пересадочного узла предусмотрено включение городского электрического транспорта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья.