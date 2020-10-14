Группа «ВИС» и ФАС России решили сотрудничать

Между Федеральной антимонопольной службой России и Группой «ВИС» подписано соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Группы. В церемонии приняли участие заместитель руководителя ведомства Виталий Королев и генеральный директор Группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев.

Отмечается, что подписание документа состоялось в рамках Всероссийского семинара «Тарифное регулирование в 2020 году», организованного Федеральной антимонопольной службой России.

Ключевой темой мероприятия в этом году стали вопросы реализации национального проекта «Экология». ФАС России является одним из участников процесса реформирования сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и активно работает над совершенствованием подходов к тарифному регулированию в отрасли. Группа «ВИС» активно участвует в решении поставленных в нацпроекте задач. Одна из компаний холдинга – ООО «Экология-Новосибирск» – с 1 января 2019 года выполняет функции регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области, а в 2020 г. стала регоператором в нескольких районах Томской области.

В рамках Всероссийского семинара обсуждаются вопросы координации осуществления функций по тарифному регулированию федерального уровня и уровня субъектов РФ, а также вопросы совершенствования законодательства в области государственного регулирования тарифов. Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев представил участникам мероприятия предложения по совершенствованию регулирования деятельности региональных операторов. по его словам, сегодня эти новые участники рынка по обращению с ТКО столкнулись с рядом проблем. Ключевая из них – несоответствие условий конкурсов по выбору регоператоров и текущих параметров их деятельности, которые включают установленные тарифы и объёмы транспортируемых отходов. Существенное влияние на финансовое положение оказывают последствия пандемии и возросшие в связи с ней неплатежи за оказанные услуги. Группа «ВИС» внесла предложения по пересмотру принципов тарифного регулирования в первые годы работы региональных операторов, а также меры по решению проблемы неплатежей.

Отмечается, что стороны определили основные направления и порядок взаимодействия по широкому кругу вопросов, который включает обмен информацией, организацию рабочих групп, совещаний и конференций на темы по развитию отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»