Бизнесмены из Эфиопии ищут партнеров и проекты в Новосибирске

— В прошлом году на саммите «Россия-Африка» в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве России с союзом африканских государств в сфере промышленности, науки, торговли, культуры. Кроме того, были подписаны коммерческие договоры, например с «Росатомом» — о поставке материалов для африканской ядерной промышленности. Сейчас мы стараемся продвигать интересы наших инвесторов на территории вашей страны, — сообщил на встрече с мэром Новосибирска чрезвычайный и полномочный посол Эфиопии в России Аргау Алемайеху Тегену.

В частности, он отметил, что эфиопским инвесторам было бы интересно приехать в Новосибирск, чтобы оценить потенциал города, а также изучить конкретные проекты, в рамках которых можно было бы организовать совместное сотрудничество.

— Новосибирск славится своим потенциалом в развитии промышленности и науки, особенно в сфере биотехнологий и медицины. Возможно, вашим врачам было бы интересно сотрудничество с нашим крупнейшим госпиталем не только в качестве обмена опытом, но и для развития медицинского туризма, — перечисляет Аргау Алемайеху Тегену. — Перспективным считаю и развития туристских программ. Как в Новосибирске, так и в Эфиопии довольно много достопримечательностей, интересных для туристов наших стран. В качестве бизнес-активности мы можем предложить новосибирским предпринимателям много продукции сельхозпроизводства: кофе, цветы, масличные культуры, овощи и т.д.

Представители делегации также заявили об интересе к технологическим разработкам, в том числе связанным с военно-промышленным комплексом, производством вертолетов.

На встрече с делегацией со стороны Новосибирска присутствовал директор ООО «Авиатехснаб» Константин Костин, а со стороны Эфиопии — военный атташе Эфиопии в России, бригадный генерал Шене Тегень Лета. Костин тематику возможного сотрудничества комментировать корреспонденту Infopro54 отказался.

— В советское время был очень популярен вертолет Ми-8. Сейчас наше предприятие работает с более современными машинами, которые хорошо себя показали в сложных условиях эксплуатации. Надеюсь, вы выберете время с ними познакомиться, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Кроме того, в нашем городе есть предприятия, работающие с ядерными технологиями. Конечно, эти вопросы решаются через правительство РФ, но у нас есть потенциал для сотрудничества и в этой сфере. Что касается биотехнологий… Новосибирское предприятие разработало вакцину от коронавируса, которая сейчас выводится на рынок — думаю, что и это направление взаимодействия будет вам интересно.

Глава эфиопской делегации предложил провести в Новосибирске международный форум, посвященный африканскому континенту. Кроме того, по его оценкам, для укрепления взаимодействия можно заключить побратимское соглашение между Новосибирском и одним из городов Эфиопии. Например, Бишофту-сити, который близок к столице Сибири по статусу и потенциалу.

— По тем пунктам, которые были обсуждены сегодня, можно найти конкретные точки приложения для негосударственных компаний и бизнесов, чтобы перейти к заключению конкретных сделок, — резюмировал он.

Мэр Новосибирска, в свою очередь, предложил создать площадку для взаимодействия предпринимателей, которые также будут искать точки для сотрудничества и организовывать обмен студентами.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области