Эффективная наука: без фестивалей, но с мотивацией

2020-й станет стартовым годом масштабной шестилетней программы по поддержке науки и стимуляции ее эффективности. Новосибирская область будет конфигурировать свое научное «я» в соответствии с приоритетами региона и долгосрочной стратегией развития. Такова суть прошедшей в ИА «Интерфакс-Сибирь» пресс-конференции Алексея Васильева, министра науки и инновационной деятельности Новосибирской области.

Тоньше, глубже и детальнее

Как пояснил министр, стартовавшая в области государственная программа стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в структурно-организационном плане — преемница более обобщенной программы, реализуемой уже длительное время.

— Формирование нового областного Министерства науки и инновационной политики формализовало собой концептуальное обособление отдельной государственной программы, — отметил Алексей Васильев. — Ее разработка шла весь 2019 год. И в этом году мы приступили к реализации. Расчетный срок ее воплощения — 6 лет. Общий объем финансирования за этот период — почти 3 млрд рублей. Из них 2 млрд — средства регионального бюджета, остальная сумма — федеральные средства и внебюджетные источники.

По определению министра, мотивационная часть программы нацелена на более точную, более прицельную реализацию научно-образовательного потенциала. Чтобы больше разработок доходило до бизнес-среды, до конечного потребителя. Цель — увеличить долю научно-инновационного сектора в экономике региона. Увеличить зримость и яркость этого присутствия.

— Поддерживаться будут проекты с разным уровнем внедренческой готовности, — подчеркнул Алексей Васильев. — И фундаментальные, и разработки с высоким уровнем промышленно-технологической готовности. Поддержку таким проектам наше министерство будет оказывать совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. Уже существуют совместные конкурсы РФФИ и регионального правительства, в рамках которых мы ежегодно поддерживаем более 200 проектов. Да, они относительно небольшие. Средняя стоимость их реализации за счет двух источников составляет 500-600 тысяч рублей. Эти проекты нацелены на то, чтобы сформировать на основе уже имеющихся фундаментальных знаний более прикладные субпроекты с экономическим функционалом. Такой массив есть во всех научных организациях региона, во многих вузах.

Министр не без удовольствия отметил, что наработки из этого массива не страдают от избыточной академичности и соответствуют реальным задачам и приоритетам региона. Например, такой здоровой «заземленностью» обладают исследовательские проекты в сфере сельского хозяйства — они сравнительно легко переводимы в канву проектов технологических. В области медицины и энергетики тоже немало техникоориентированных проектов, вызревших на базе фундаментальных заделов.

Никаких вам коней в вакууме!

Следующий блок мер поддержки — содействие практическим дебютам молодых ученых, начинающих свой путь в науке.

— В этой сфере и прежде немало делалось: правительство области уже на протяжении долгого периода присуждает премии, гранты и стипендии, — подчеркнул Алексей Васильев. Например, грантовая поддержка нацелена на мотивацию коллективной функциональной концентрации — чтобы команды молодых ученых решали уже конкретные, прикладные задачи. И приоритет отдается тем проектам, чья целевая ориентация, чьи титульные задачи естественным образом возникают из локального контекста — из потребностей региона.

По словам министра, весьма практичным средством мониторинга научно-хозяйственного потенциала оказались именно соискательские конкурсы — сам их формат мотивирует ученых представлять как можно более наглядные кейсы с минимумом академической умозрительности.

— Например, недавно награждали победителей конкурса 2020 года, — вспоминает Алексей Васильев. — На него поступили 140 заявок от молодых ученых региона. Были поддержаны 37 победителей.

Кроме того, много поддерживающих мер посвящено проектам на продвинутой стадии.

— Тут заявители уже не научные организации, а представители бизнеса, стартапы, — поясняет Алексей Васильев. — То есть те, кто надеется получить поддержку в промышленном дебюте или уже занимаются производством. Условие получения такой поддержки — половину стоимости проекта покрывает сама компания. Тогда другую половину финансирует региональный бюджет. В роли соисполнителей таких проектов наиболее желанны научные и образовательные организации области. В этом году на конкурс поданы 40 заявок. Сейчас они проходят экспертизу. Итоги будут подведены в ближайшие две недели. Много аграрных и медицинских заявок. Обилие медицинских заявок — тренд года. И, конечно, традиционно много проектов из сферы инновационных технологий.

Будет многое, но не все…

По словам Васильева, из конкурсной обоймы прошлого года в фазе активной реализации находятся 15 проектов.

— Думаю, по итогам года таких техникоориентированных проектов с поддержкой станет уже 30 или даже больше, — предположил министр.

В рамках программы будет оказывается и институциональная поддержка — не только отдельным организациям, но и комплексным структурам развития — как, например, Академпарк, его бизнес-инкубатор.

Впрочем, событийный ритм стартового года программы будет специфическим — ковид-фактор никто не игнорирует.

— Объективно в этом году не будет мероприятий форумного, фестивального типа, — констатирует Алексей Васильев. — Да, не было и не будет «Технопрома». Но его важная составляющая — Сибирская венчурная ярмарка — пройдет на площадке открытых коммуникаций OpenBio — она будет традиционно устроена в наукограде Кольцово через две недели, под занавес октября. Да, с учетом ограничений. Но все же состоится! Отбор проектов и команд мы ведем. С отобранными уже работаю менторы. Фестиваль «НАУКА 0+» тоже пройдет, хотя и с поправками на эпидемиологические реалии. Да, уходим в онлайн. Но будут и новые форматы. Например, компактные и информативные ролики о проектах, воплощаемых в канве макропроекта «Академгородок 2.0».

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