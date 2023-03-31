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Группа ВТБ: потребительская активность россиян растет второй месяц подряд

  • 31/03/2023, 16:43
Потребительская активность россиян продолжает восстанавливаться.

новости бизнесаС начала марта торговый оборот в рублях незначительно вырос к уровню прошлого месяца. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ). Интерес к покупкам жителей страны восстанавливается второй месяц подряд.

В первые четыре недели весны россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 350 млрд рублей – на 3% больше, чем в феврале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос в большинстве категорий товаров, объем в рублях лишь немного снизился (-3%), а количество транзакций выросло (+2%), что отчасти связано с ростом цен в марте 2022 на импортные товары на фоне увеличения курса иностранных валют, а также роста логистических издержек.

Траты на продукты питания остаются самой значительной статьей семейного бюджета, но занимают лишь четверть от всех расходов домохозяйств. Россияне не спешат ее увеличивать: потребление как по количеству, так и по объему не изменилось относительно предшествующего периода. Также существенная часть расходов приходится на топливо (14%) и на покупку одежды и обуви (9%).

Топ-5 по динамике спроса возглавили цифровые развлекательные каналы — подписки на различные игровые сервисы, онлайн-кинотеатры (+21% в рублях и +9% в единицах относительно февраля). В связи с ежегодными сезонными тратами в рейтинг вошли автотовары (16% в рублях, 6% в штуках), одежда и обувь (15% в рублях и 8% в штуках). Замыкают список лидеров строительные материалы и инструменты (14% в рублях, 13% в штуках), а также сувениры и подарки (13% в рублях и 38% в штуках).

«Стабильный рост потребительского спроса уже второй месяц подряд говорит о том, что жители страны постепенно адаптируются к существующим реалиям и увереннее смотрят в будущее, возвращаясь к привычному для себя потребительскому поведению. Традиционно в начале весны наблюдается всплеск трат, связанный с сезонным обновлением гардероба и подготовкой автомобилей к теплому периоду. Кроме того, в это время россияне обычно начинают или возобновляют ремонтные работы. Гендерные праздники тоже находят отражение в бюджетных статьях домохозяйств. По нашим оценкам, тренд на увеличение потребительского спроса сохранится и во втором квартале, в том числе на фоне отпускного сезона», – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

Справка:

«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ВТБ


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