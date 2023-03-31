Около 25 000 первоклассников готовы принять новосибирские школы

Департамент образования мэрии города Новосибирска напоминает, что прием заявлений от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, на зачисление в первый класс начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Далее в течение трех рабочих дней будут изданы приказы о зачислении.

Для остальных детей прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, уточнили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время все образовательные организации готовы к приему детей.

— Есть федеральный закон, в соответствии с которым ни один ребенок не должен остаться без обучения. Наполнив проектную мощность школ, органы управления образования будут регулировать отношения родителей и образовательных учреждений: на первом этапе – через районные отделы образования, в случае возникновения более острых ситуаций, вопросами будет заниматься департамент образования. В случае, если в школе не будет мест, родителям предложат близлежащие школы. Мы прирастаем новыми образовательными организациями: в прошлом году открыли гимназию № 3 и школу № 219, в этом году к 1 сентября откроем школы № 220, 54, — рассказал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Чтобы подать заявление о приеме и другие документы, необходимо лично обратиться в общеобразовательную организацию или через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. Также доступна электронная форма подачи заявления посредством электронной почты общеобразовательной организации, с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ.

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