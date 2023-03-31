В Новосибирске шестеро полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие

Мигрант Хушнуд Хамроев убил 17-летнюю девушку, с которой когда-то встречался, а после расставания не переставал ее преследовать.

После целого ряда служебных проверок выяснилось, что сотрудники полиции не отреагировали на тревожные сигналы, поступающие от мамы девочки, и не помешали убийце совершить преступление, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на прокурора Советского района Сергея Пустового.

— При проведении проверки в отделе полиции прокуратурой было установлено, что сотрудниками отдела полиции были нарушены требования закона «О полиции», требования федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений РФ», а также участковым уполномоченным были нарушены служебные обязанности на административном участке, — пояснил прокурор.

Стало известно, что ранее Хамроев нападал и на другую несовершеннолетнюю девушку, с которой также встречался, за что был даже осужден. Однако полицейские не проводили профилактические работы с ранее судимым и представляющим опасность человеком.

— В результате мер прокурорского реагирования шесть должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщил Сергей Пустовой.

В настоящее время Хамроев пребывает в СИЗО, в перспективе его дело рассмотрит Советский районный суд.

Закрытое судебное заседание назначено на 20 апреля 2023 года, добавил прокурор.

Ранее редакция сообщала, что экс-депутату Сергею Мамонтову вынесли приговор.

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