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Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

  • 29/11/2022, 15:58
Во время «Черной пятницы» 25 ноября покупатели магазинов, по данным Первым ОФД (входит в группу ВТБ), потратили в основных категориях распродаж более 13 млрд рублей – это на 11% больше, чем в прошлом году.

новости бизнесаРасходы в онлайн и офлайн-каналах были разделены поровну, при этом дистанционные заказы на треть превысили уровень прошлого года. Количество купленных товаров увеличилось на 80%, а средний чек остался на уровне прошлого года.

Наибольший прирост продаж пришелся на одежду и обувь, где траты россиян выросли на 12%. В наибольшей степени – от 25% до 63% – выросли траты на джемперы, кардиганы, брюки, а также повседневную и спортивную одежду. Траты на обувь увеличились на 8% и стали лидером по объему трат (почти 450 млн рублей). На втором месте по абсолютным тратам – верхняя одежда (почти 300 млн рублей).

Траты на электронику в ходе распродаж этого года снизились на 13%. Существенно уменьшились траты на планшеты и электронные книги (в 5 раз), видеотехнику, аудиотехнику и гаджеты (вдвое), а также на телефоны и кухонную технику (более чем на 40%). На четверть и более уменьшился интерес к видеокамерам, ноутбукам, компьютерам и телевизорам.

При этом часть цифровых товаров в этом году показали прирост в ходе распродаж. Почти в 5 раз вырос спрос на устройства для «умного дома», в 4 раза – на антенны и приставки для ТВ, на 62% – навигаторы и автомобильную электронику, на треть – на холодильники, на четверть – онлайн-фильмы, музыку и книги.

В других категориях на 42% выросли расходы на бронирование отелей, на 32% –спортивные тренировки, на 21% –- траты на связь, на 10% – строительные материалы. Спрос на образовательные услуги снизился на 38%.

«В этом году россияне предпочитают использовать дни распродаж, чтобы с выгодой приобрести необходимые в повседневной жизни вещи – сезонную одежду, бытовую технику и электронику для дома. Сохранение среднего чека в основных категориях доказывает, что это удается, несмотря на повышение стоимости товаров по ряду сегментов. Ожидаемо снижаются траты на электронные товары для хобби, компьютерную технику и другие цифровые устройства: при необходимости замены старой техники пользователи внимательнее подходят к соотношению цены и качества устройства», — комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

В программе лояльности ВТБ количество заказов в «Черную пятницу» увеличилось в 1,5 раза к прошлому году, однако оборот год к году снизился на 10%. Наибольшей популярностью пользовалась бытовая техника, товары для дома и электроника, а также товары для животных.

«В этом году спрос пользователей «Мультибонуса» по числу заказов вырос на 55% по сравнению с прошлогодними значениями. Одновременно мы наблюдаем изменение потребительского выбора и смещение в сторону товаров с более низким чеком даже в традиционном лидере этого периода распродаж – бытовой технике, что при одновременном росте числа покупок снизило оборот в каталоге в «Черную пятницу» на 11% год к году», – отмечает Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : черная пятница ВТБ


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