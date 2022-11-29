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В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

  • 29/11/2022, 16:00
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В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз
Что вызвало недовольство со стороны родителей.

На сайте отзывов появилось сообщение от возмущенных родителей одного из учащихся лицея № 159, которые выразили негодование по поводу проведенной на улице церемонии поднятия флага в 30-градусный мороз с участием шестерых детей, передает КП-Новосибирск.

 — Ученики в 7:40 утра стояли на улице, держали флаг, а в это время на них ужасным голосом кричал учитель, — посетовали родители. — При этом ни директор, ни заместитель директора на улице не находились, они сидели в тёплых кабинетах.

Директор лицея Татьяна Горбачева прокомментировала изданию, что торжественная линейка заняла всего четыре минуты, причем она на ней тоже присутствовала.

По ее словам, перед церемонией дети находились в школе, а после отогрелись горячим чаем.

— По регламенту мы поднимаем флаг каждое утро, флагшток у нас установлен на улице. Была смена 8 класса. Предварительно я разговаривала с учителем, чтобы до родителей была доведена информация о 30-градусных морозах: детей необходимо либо одевать теплее, либо вообще не отправлять на линейку, — добавила директор.

Татьяна Горбачева отметила, что традиционно во время такой церемонии рассказывает о памятных датах из истории страны, которые выпадут на рабочую неделю. Но в тот раз из-за аномально низкой температуры все это на проговорила во время классного часа.

Напомним, что до этого в соцсетях прошла волна возмущения по поводу громкого включения гимна в гимназии «Горностай», жаловались тогда жители близлежащих домов.

Фото: pixabay.com — betexion

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : школа флаг России дети


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