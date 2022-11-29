В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

Число депутатов Заксобрания Новосибирской области, готовых добровольно вступить в ряды участников спецоперациии, может вырасти — желающие есть. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил первый вице-спикер Законодательного Собрания Андрей Панферов, в настоящее время возглавляющий новосибирский добровольческий батальон «Вега». Напомним, что после начала частичной мобилизации Панферов сообщил, что значительная часть депутатов-мужчин могут «своим примером показать исполнение требований законов и Конституции РФ». Однако с того момента о подобном примере стало известно только со стороны нескольких человек — самого Панферова и депутата, экс-министра соцразвития области Ярослава Фролова. Как сообщает собеседник издания, это, однако, неполный список — он продолжает обновляться. В то же время имена будущих новобранцев руководитель батальона называть не торопится.

— У нас уже в отряде Евгений Станиславович Яковенко (Вице-спикер горсовета Новосибирска. — Ред), Сергей Григорьевич Конько (Депутат Заксобрания. — Ред.), — рассказывает Андрей Панферов. — Есть часть депутатов, которые готовы пойти, думаю, еще наберем. Предлагали ряду депутатов, некоторые сами приходили, выражали готовность. Но пока еще, видимо, думают, наблюдают или какие-то проблемы у них возникли. Давайте пока на четверых остановимся, а то скажу про кого-нибудь, а он будет опровергать.

Пока что все упомянутые продолжают оставаться в Новосибирске, в то время как часть бойцов батальона «Веги», как рассказывает Панферов, уже выдвинулась на позиции. Куда конкретно — собеседник редакции не сообщает со ссылкой на секретность информации, как и численность батальона.

— Сколько всего, говорить не буду — как раз по штату, — говорит руководитель подразделения. — Отправилась оперативная группа, которая будет решать вопросы размещения, изучения обстановки. В оперативной группе — 45-50 человек, первыми выбывших. Они едут туда, где будет действовать отряд.

Напомним, что частичная мобилизация военнослужащих была объявлена в России в конце сентября.

Ранее редакция сообщала, с какой инициативой в части поддержки мобилизованных граждан выступили депутаты Заксобрания.