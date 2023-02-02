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Группа ВТБ: россияне в январе сократили потребительскую активность

  • 02/02/2023, 16:43
По оценкам Первого ОФД (входит в группу ВТБ), в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12% к январю прошлого года и на 16% – к традиционно высокому декабрьскому предновогоднему сезону.

новости бизнесаКоличество покупок уменьшилось на 13%. Наиболее заметно сократились расходы на электронику.

За январь в торговых и сервисных точках, обслуживаемых «Первым ОФД», россияне потратили 665 млрд рублей – на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество чеков уменьшилось на 13%, до 4,3 млн.

Наиболее существенно – на 20% и более – сократились расходы покупателей на электронику и аксессуары, детские товары и кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, а также мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия. Траты на продукты и алкогольные напитки год к году уменьшились на 16%, на электротехнику, а также лекарства и товары для красоты – на 18%, на хозтовары – на 14%.

При этом почти вдвое больше денег покупатели направили на товары для праздников, на 19% увеличились траты на сувениры, на 16% – на товары для дома. Практически на уровне января 2022 года сохранились траты на топливо и услуги.

«Январь традиционно показывает снижение потребительского спроса по сравнению с декабрем, когда россияне активно выбирают подарки родным и близким, а также совершают крупные покупки в рамках предпраздничных акций. Однако в этом году траты населения продемонстрировали снижение не только к декабрю, но и к январю 2022 года. Это связано в том числе с возвращением россиян к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году. По нашим прогнозам, в феврале объем трат вырастет по сравнению с январскими значениями, но о восстановлении потребительской активности можно будет судить только по итогам всего первого квартала», – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

Справка:
«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : траты на продукты ВТБ


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