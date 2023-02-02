Lada Vesta — всё!

В отечественных автосалонах закончились запасы машин марки Lada Vesta.
— Не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры, — сообщили РИА Новости в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
По словам источника агентства в отрасли, весной прошлого года машины еще привозили для дальнейшей реализации, однако последнее такое поступление произошло в июне 2022 года.
Отмечается, что Lada Vesta рассчитывали вернуть на конвейер весной этого года. Об этом заявлял президент российского автогиганта Максим Соколов.
Напомним, что весной — в начале лета прошлого года «АвтоВАЗ» неоднократно приостанавливал производство по причине недостатка количества комплектующих, при этом продажи марки летом того же года обвалились более чем на 80%.
Наряду с этим из-за военной операции в Украине РФ покинула Renault, а активы компании были переданы в госсобственность.
Тогда в Минпромторге настаивали, что вся линейка «Лад» все равно будет сохранена.
Так же летом прошлого года «АвтоВАЗ» перезапустил производство с упрощенной Lada Granta и на конвейер вернулась трехдверная Niva Legend, а еще через какое-то время — Niva Travel.
Ранее редакция сообщала, что кабмин продлил возможность производить автомобили без подушек и АБС до июня.
Фото с официального сайта Lada
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