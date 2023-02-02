Lada Vesta — всё!

В отечественных автосалонах закончились запасы машин марки Lada Vesta.

— Не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры, — сообщили РИА Новости в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По словам источника агентства в отрасли, весной прошлого года машины еще привозили для дальнейшей реализации, однако последнее такое поступление произошло в июне 2022 года.

Отмечается, что Lada Vesta рассчитывали вернуть на конвейер весной этого года. Об этом заявлял президент российского автогиганта Максим Соколов.

Напомним, что весной — в начале лета прошлого года «АвтоВАЗ» неоднократно приостанавливал производство по причине недостатка количества комплектующих, при этом продажи марки летом того же года обвалились более чем на 80%.

Наряду с этим из-за военной операции в Украине РФ покинула Renault, а активы компании были переданы в госсобственность.

Тогда в Минпромторге настаивали, что вся линейка «Лад» все равно будет сохранена.

Так же летом прошлого года «АвтоВАЗ» перезапустил производство с упрощенной Lada Granta и на конвейер вернулась трехдверная Niva Legend, а еще через какое-то время — Niva Travel.

Ранее редакция сообщала, что кабмин продлил возможность производить автомобили без подушек и АБС до июня.

Фото с официального сайта Lada